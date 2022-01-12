Tünel çıkışındaki kazayı arkadaki sürücü görüntüledi

GEBZE-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul gitmekte olan otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak, durdu. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, otoyolda seyir halinde olan bir başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.