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Tunus Cumhurbaşkanı Said’den yeni seçim yasası mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, referanduma sunulan yeni anayasanın ardından seçim yasasını da yenileyeceklerini söyledi.
Tunus Cumhurbaşkanı Said’den yeni seçim yasası mesajı

Cumhurbaşkanı Said, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, oy kullanma işleminin sürdüğü 25 Temmuz yeni anayasa referandumu sürecini değerlendirdi.

Yeni anayasanın kabulünün ardından en önemli görevlerinin entegrasyonu sağlamak olduğunu belirten Said, “Yeni anayasa taslağında belirtildiği gibi bölgelerden seçilen temsilcilerden oluşacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyin rolünü ve konsey üyelerinin nasıl seçileceğini netleştirecek yeni bir seçim yasası çıkaracağız.” dedi.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyin bütçe ve kalkınma planlarının uygulanmasında gözetim rolünü üstleneceğini aktaran Said, yeni yasayla Temsilciler Meclisi ile Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey arasındaki ilişkinin ortaya konacağını ifade etti.

Anayasa referandumunda oy verme işlemi devam ediyor
Tunus'ta yeni anayasa için yapılan referandumda yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, ilk 3,5 saatte referanduma katılımın yüzde 6,32 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

30 Haziran’da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik anayasa taslağının oylandığı referandum için ülke genelinde 4 bin 534 merkezde oy verme işlemi saat 22.00’ye kadar devam edecek.

Yurt dışında kayıtlı 348 bin 876 seçmenin ise 298 merkezde kurulan 378 sandıkta 23-24-25 Temmuz'da 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanacağı duyurulmuştu.

Tunus'ta siyasi kriz
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

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