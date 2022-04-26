  • BIST 2.423,69
  • Altın 906.836
  • Dolar 14.8029
  • Euro 15.7694
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Turistik denizaltı 'Nemo Primero' mavi derinliklere indi

Sivil turistik denizaltı "Nemo Primero" 2022 yılı dalışlarına başladı.
Turistik denizaltı 'Nemo Primero' mavi derinliklere indi

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz polisi yerleşkesinde seferlerine başlayan 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip 44 kişilik "Nemo Primero", kış aylarının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye yeniden başladı.

İşletme Müdürü Zafer Deveci, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek turistik denizaltısı "Nemo Primero"sun 2017 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Deveci, 2022 yılı sezonu dalışlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirerek başladıklarını belirterek, "Faaliyetlerimize 1 Kasım’a kadar devam edeceğiz. Bu yıl sezonun Avrupa ağırlıklı olmasını bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bir düşüklük görünüyor. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Deveci, bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltının, her gün Kaleiçi açıklarında belirlenen rotalarda günde dört dalış gerçekleştireceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT ekranlarında, Kadir Gecesi'ne özel yayın yapılacak26 Nisan 2022 Salı 14:34
  • Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Seni almadan gitmeyeceğim26 Nisan 2022 Salı 14:33
  • MSB'den açıklama: Pençe Kilit bölgesinden acı haber26 Nisan 2022 Salı 14:33
  • Bakan Nebati'den Rusya açıklaması: Sıkıntı olmayacak26 Nisan 2022 Salı 14:29
  • İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı26 Nisan 2022 Salı 14:25
  • İzmir'de 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilogram tohum dağıtıldı26 Nisan 2022 Salı 14:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak26 Nisan 2022 Salı 14:23
  • Bakan Kirişci açıkladı: 26 ilde patatesle ilgili karantina uygulanıyor26 Nisan 2022 Salı 14:21
  • Adıyaman Belediye Başkanı, yolda bayılan vatandaşa müdahale etti26 Nisan 2022 Salı 14:09
  • Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak26 Nisan 2022 Salı 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti