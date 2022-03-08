Türk badmintonunun 'öncü kadınları'

Badminton branşında kadın milli sporcular, başarılarıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye'yi badminton branşında olimpiyatlarda bugüne kadar kadın sporcular Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak, temsil etti. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan iki sporcu, büyüklerde bu branşta Türkiye adına en iyi dereceyi elde etti.

Neslihan ve Özge ile olimpiyat havuzunda yer alan Aliye Demirbağ da 2022 yılının ilk olimpiyat kota puan turnuvası olan Victor Ukrayna Açık'ta şampiyon olarak dikkatleri çekti.

Yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını Türkiye Badminton Federasyonunun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli badmintoncular Neslihan Yiğit, Özge Bayrak ve Aliye Demirbağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Neslihan: "Örnek olmak için ekstra çaba sarf ediyorum"

Olimpiyatlara katılan ilk Türk badmintoncu Neslihan Yiğit, kız çocuklarına örnek olmaya çalıştığını belirterek, "Saha içinde mücadele ediyoruz ama bunu saha dışına da yansıtmak önemli. Hem davranışlarımız hem de mücadelemizle kız çocuklara her zaman örnek olmak için ekstra çaba sarf ediyorum." dedi.

"Bir kadın olarak sürekli güçlü olmak zorundayız." diyen Neslihan, "Ayakta durmak zorundayız ve gelecek için kadınlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim; her zaman çalışmak zorunda hissediyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durursam, kimseye muhtaç olmazsam, kimseye kendimi emanet etmezsem, kendimi daha güçlü ve güvende hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Neslihan, "Kadın sporcu olmanın ekstra zorlukları var mı?" sorusuna, "Tabii ki de var, açıkçası yok diyemeyeceğim. 19 senedir bu işin içindeyim, başarılı olmak arkasında emek, fedakarlıklar istiyor. Bir kadın olarak bunlarla mücadele ederken kimi zaman duygusallaşabiliyorum. Onun için her zaman güçlü olursam, kimsenin beni yıldıramayacağını, pes ettiremeyeceğini biliyorum. En büyük destekçim ailem ve antrenörüm oldu." yanıtını verdi.

2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden 28 yaşındaki milli badmintoncu, bundan sonraki hedeflerine ilişkin, "İki kez olimpiyatlara katıldım, geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldum. Bu, büyüklere ilk madalyam. Nisanda tekrar bir Avrupa Şampiyonası var. Orada madalyanın rengini değiştirmek istiyorum. Artık olimpiyatlara katılmak değil, olimpiyatlarda bir şeyler başarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özge: "Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur"

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve Rusya'nın Kazan kentinde 2014'te yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda bronz madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren Özge Bayrak, "Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz de bu spora öncelik vererek, ilkleri federasyonumuza getirmiş bulunmaktayız. Altyapıdan gelen diğer sporcuların da daha iyisini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki Özge, şunları söyledi:

"Badmintona başlarken, badmintonun ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Sonra ailemin merakıyla, benim merakımla bu spora ilgimiz arttı. Zorlu süreçte ailemizden çok uzakta kalıyoruz. Onların desteği olmadan bu işi başarmazdım. Onların benim üzerimde etkisi oldukça fazla. Aynı zamanda federasyonumuzun da başarılarımızda çok büyük katkısı var. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Aliye: "Her şey bir kadınla başlıyor"

"Güçlü kadın" vurgusu yapan Aliye Demirbağ, "Her şey bir kadınla başlıyor. Bir kadın inanırsa çok güzel başarıların en büyük kaynağı olabilir." dedi.

Kız çocuklarına mutlaka spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Aliye, "Sporla hayatım çok değişti. 9 yaşında bu spora başlamıştım, devletimizin bize sağladığı imkanlar doğrultusunda birçok ülkeyi gezmiş oldum. Bu sene Avrupa'da yaptığım dereceden ötürü de öğretmenlik atamam sağlandı. Sporda da birçok insanın çok iyi konumlara gelebileceğine inanıyorum. Özellikle kız çocuklarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"En büyük destekçim, güçlü kadınların başında bulunan annem oldu." diyen Aliye, "Bu yola başladığım ilk günden itibaren bana inandığı için bugün bu başarıları sizlere gösterebiliyorum." görüşünü paylaştı.

Aliye, olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getirerek, "Daha sonra ülkemiz adına başarılmamış dereceyi kazanmak istiyorum. Adım adım... Önce Avrupa'da şampiyonluk getirip, sonra bunu Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara taşımayı amaçlıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.