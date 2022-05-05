Türk basketbolu Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçiriyor

Kulüplerin son yıllarda yaptığı önemli yatırımlarla Avrupa'da önemli başarılara imza atan Türk basketbolu, başarılı sezonlardan birisine daha imza atıyor.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda Türk takımları 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Erkeklerde Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor, Avrupa kupası kazanmak için son düzlüğe girerken, Bahçeşehir Koleji Türk basketboluna Avrupa'da 11. kupa sevincini yaşattı.

Kadınlarda ise Fenerbahçe Safiport, Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor kupa alamasa da Dörtlü Final organizasyonlarında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Sezonun ilk kupası Bahçeşehir Koleji'nden

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.

Kupayı baştan sona domine eden İstanbul temsilcisi, oynadığı 18 maçın 17'sini galip bitirdi. Finalde de İtalyan ekibi Reggio Emilla'yı iki maçta da yenen Bahçeşehir Koleji, Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 11. kupayı getirdi.

Anadolu Efes unvan koruma peşinde

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren ekipler arasında yer alıyor.

Kulüpler bazında Avrupa'nın en önemli kupasının son sahibi olan lacivert-beyazlılar, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu play-off'ta 3-1'le geçerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de olmaya hak kazandı.

Anadolu Efes, Sırbistan'da kupayı üst üste 2. kez kazandırıp Türkiye'ye bu kulvarda 3. zaferini yaşatmayı hedefliyor.

Bursaspor tarihi başarının kıyısında

FIBA Avrupa Kupası'nda tarihi bir sezon geçiren Frutti Extra Bursaspor, finale kalarak çok büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Ligi'nden sonra en önemli kupa olarak gösterilen organizasyonda favori olmamasına rağmen, en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan NIS ve Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yenen yeşil-beyazlılar, İspanya'da da MoraBanc Andorra'yı mağlup ederek finale çıktı.

Bursaspor, finalde Avrupa Ligi yıldızlarıyla dolu Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak. Bu kupayı daha önce Galatasaray ve Darüşşafaka'yla elde eden Türk basketbolu, bir zaferi de Bursaspor'la yaşamaya çalışacak.

Kadınlarda Dörtlü Final'e 3 takım

Kadınlarda düzenlenen iki Avrupa Kupası organizasyonuna 3 Türk takımı Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Fenerbahçe Safiport, FIBA Avrupa Ligi'nde ev sahipliğini üstlendiği Dörtlü Final'de şampiyonluk maçına çıkmasına rağmen Macaristan ekibi Sopron Basket'e yenildi ve Avrupa ikincisi oldu.

FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, son dört takım arasına kadar yükseldi. Dörtlü Final'de Galatasaray üçüncü olurken, Mersin ekibi organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Hidayet Türkoğlu: "Gurur duyuyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kulüplerin bu sezon Avrupa'da gösterdikleri performanstan gurur duyduklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbolda, son yıllarda kulüplerimizin Avrupa’da ulaştığı nokta hepimiz için mutluluk vericidir. 2021-2022 sezonunda da Avrupa'da ülkemizi temsil eden bütün kulüplerimizi tebrik ediyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Temsilcilerimiz bu sezon, hem kadınlarda hem de erkeklerde neredeyse Avrupa’daki tüm turnuvalarda en az yarı final görerek, Türk sporu için bahar aylarının 'basketbol demek' olduğunu bir kez daha ispat etmişlerdir."

Hidayet Türkoğlu, bu başarının bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Türk kulüplerinin bu başarısı, idari ve ekonomik olarak yıllardır süren doğru yatırımın bir neticesidir. Kadın ve erkek basketbolunda Avrupa’daki her organizasyonda, en az bir Türk kulübünün 'favori' olarak gösterilmesi artık olağan bir durum haline gelmiştir. Bu anlamda zaferleriyle bizi gururlandıran sporcularımıza ve teknik kadrolara, basketbola inanan bütün kulüp yöneticilerimize ve sponsorlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Başarı tamamen kulüplerimizin başarısıdır. Federasyon olarak bütün süreçlerde onların yanlarında olmayı, başarıya giden yolda takımlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu