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Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç: Yeter ki bayrağımız dalgalansın

Bursa'da, Türk bayrağının ipinin kopması sonucu düştüğünü gören 3 genç, bayrağı yerine asmak istedi. Kayalığa tırmanarak bayrağı yerine asan gençler, havanın kararmasıyla bulundukları yerde mahsur kaldı.
Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç: Yeter ki bayrağımız dalgalansın

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında köpekleriyle yürüyüşe çıkan Muhammed Fatih Aydın (21), kuzeni Yunus Emre Aydın (21) ve arkadaşları Mustafa Uçkun, Bayrakdere mevkisinde kayalıklarda asılı bulunan Türk bayrağının ipinin koparak düştüğünü fark etti. Bunun üzerine patika yolu kullanarak kayalıkların bulunduğu alana yürüyen 3 genç, kayalıklara tırmanarak bayrağı tekrar yerine bağladı. Ancak havanın kararması üzerine yönlerini kaybeden ve köpekleriyle birlikte mahsur kalan gençler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, ANDA ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından gençlerin bulunduğu alana ulaştı. Sağlık durumu iyi olan gençler, ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

'BAYRAĞIMIZ ORADA DALGALANSIN, BİZ ORADA BİR GECE DE YATARDIK'

Olay yerindeki ifadelerinde düşen bayrağı asmak için çıktıklarını söyleyen gençlere teşekkür eden AFAD yetkilisi "Bayrağı yerine takmak için çıktınız çok teşekkür ederiz. Ama yaptığınız doğru değildi" diyerek uyardı. Bunun üzerine ekiplere teşekkür eden Mustafa Uçkun "Yeter ki bayrağımız orada dalgalansın, biz orada bir gece de yatardık. Çok teşekkür ederiz" dedi.

'BAYRAK İÇİN YİNE TIRMANIRIZ AMA NORMAL TIRMANMA DERSEN ASLA'

Ekipler tarafından kent merkezine indirilen gençler ekiplere teşekkür etti. Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gezmeye çıktık. Tepeyi gördük ve bayrak düşmüş. Bu bize yakışmaz dedik ve oraya çıktık. Bayrağı direğe bağladık. Şu anda dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Aydın ise başlangıçta dağa tırmanmak gibi bir niyetleri olmadığını ancak bayrağın düştüğünü görünce dayanamadıklarını vurgulayarak, "Sağ olsun onlar da gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ederiz. Aşağıdan yukarı doğru çıktık. Tırmanma niyetiyle gelmedik, ayaklarımızda spor ayakkabılar var. İki saatte çıktık. Karanlık çökünce de inemedik" diye konuştu.

Basın mensuplarının "Bir daha olsa yine yapar mısınız?" sorusu üzerine gençler, "Bayrak için yine tırmanırız ama normal tırmanma dersen asla. Bir daha ki sefer bu kadar geç karanlığa kalmayız. Ekipleri de yormayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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