  • BIST 2.486,56
  • Altın 912.434
  • Dolar 15.2262
  • Euro 16.1151
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Türk çayı 4 ayda 8,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den Ocak-Nisan 2022 döneminde yapılan Türk çayı ihracatı yüzde 26 artarak 8 milyon 218 bin 912 dolara ulaştı.
Türk çayı 4 ayda 8,2 milyon dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 90 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-nisan döneminde 2 bin 464 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 8 milyon 218 bin 912 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 1604 ton çay ihracatı karşılığında 6 milyon 516 bin 306 dolar gelir elde edildiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 54, değerde yüzde 26 artmış oldu. Söz konusu dönemde Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay ihraç ettiğimiz ilk 3 ülke oldu. Bu dönem Belçika'ya 1 milyon 730 bin 215, Almanya'ya 1 milyon 278 bin 835 ve ABD'ye 1 milyon 37 bin 820 dolarlık çay dış satımı yapıldı."

İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Sudan, Litvanya, Estonya, Çekya, Finlandiya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, tüketici kitlesinin damak zevkine göre çay üretilmesinin ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Mayıs 2022 Salı 10:33
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Mayıs 2022 Salı 10:33
  • Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar10 Mayıs 2022 Salı 09:52
  • Manisa'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek10 Mayıs 2022 Salı 09:51
  • Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor10 Mayıs 2022 Salı 09:51
  • Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti10 Mayıs 2022 Salı 09:50
  • Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2021 yılında 22,9 milyar dolarlık ihracat09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:22
  • VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık yeni sendikasyon kredisi09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:53
  • İklimlendirme sanayisi sektöründen 4 ayda 2,2 milyar dolarlık ihracat09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:20
  • Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 0,6 arttı09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti