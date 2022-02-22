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Türk cimnastiği tüm branşlarda başarılarını artırıyor

Türk cimnastiğinin, artistik cimnastik gibi olimpiyatlarda olmayı hedeflediği trampolin cimnastikte son dönemde alınan başarılar yüzleri güldürüyor.
Türk cimnastiği tüm branşlarda başarılarını artırıyor

Artistik cimnastikte önemli başarılara imza atan Türk cimnastiği, diğer branşlarda da güzel sonuçlar almaya başladı. Artistik cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil'le gelen arka arkaya madalyalar cimnastikte ivmeyi artırdı.

2021 yılında Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı. Aynı şampiyonada Elif Çolak, gençler bireysel finalinde üçüncü olarak trampolinde Türkiye'ye ilk bireysel madalyayı getirdi.

Son olarak milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finallerinde altın madalyaya uzandı.

"Hedef Paris Olimpiyatları"
Trampolin Cimnastik Milli Takım antrenörlerinden İlhan Karanlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2007'den bu yana yapılan trampolin cimnastikte 2010'da alt yaş gruplarında Avrupa Şampiyonluğu yaşadıklarını belirtti. 

Bu spor dalında başarı grafiğinin hızla yükseldiğine işaret eden Karanlık, şöyle konuştu:

"Kısa süre içinde zirveye ulaşmaya başladık. Avrupa'nın ilklerindeyiz. Bu bize mutluluk veriyor. Amacımız olimpiyat kotası almak. Ona çok yakınız. İnşallah Paris Olimpiyatları için kotayı alabiliriz."

TOHM'ların etkisi
Antrenör Aysun Yıldırım da artistik cimnastikte olduğu gibi trampolinde de güzel bir yol almaya başladıklarını söyledi.

Trampolin cimnastiğin son dönemde yaygınlaştığını ve bunda yapılan yatırımların çok önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in destekleriyle kurulan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yetenekli sporcular, en alt seviyeden alınıp olimpik seviyeye kadar çıkarılıyor. Bu sporcular kamplarla, yarışmalarla gelişme kaydediyor. Bunların neticesine de madalyalarla ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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