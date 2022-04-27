Türk devletleri teşkilatı 5 ülke arasında 'Türk-Ay' konferansı kuruldu

Türk Devletleri Teşkilat üyesi 5 devlet arasında, Türk Anayasa Yargısı Konferansı (Türk-Ay) işbirliği yapıldı.

Türk Anayasa Yargısı Konferansı 'Türk-Ay' imza töreni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlendi. Düzenlenen imza töreninde Türk Devletleri Teşkilatı Üye ülkelerinden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Farhad Abdullayev, Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Karybek Duisheev, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Ulugbek Abdusalomov hazır bulundu. Toplantıya Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat Mami de çevrimiçi olarak katıldı.

"TÜRK ANAYASA YARGISI KURULMUŞ OLDU"

İmza töreninden sonra açıklama yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, atılan imzaların ülkeler arası işbirliğini geliştireceğine, önümüzdeki süreçte de tüzük çalışmaların tamamlanacağına değindi.

Arslan, "Bu imzalarla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Anayasa Yargısı Konferansı adıyla Türk-Ay, Türk Anayasa Yargısı kurulmuş oldu. Bütün ülkeler için, Türk dünyası için anayasa mahkemelerimiz ve anayasa konseyi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tarihi günde davetimize icabet ettiğiniz için bu tarihi mekanda, Dolmabahçe Sarayı'nda, bu önemli organizasyonun kuruluşuna imza attığınız için hepinize Anayasa Mahkemesi adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Eminim bu imza ile başlayan süreç, ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa Mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır" dedi.

"TÜZÜĞE SON HALİNİ VERECEĞİZ"

Zühtü Arslan, "Bu konferans bünyesinde yapacağımız faaliyetler, Anayasa yargısı alanında kazandığımız tecrübeyi bilgi ve birikimi paylaşma imkanımız olacaktır ve uluslararası camiasına da o anlamda çok önemli yeni bir organizasyon eklenmiş olacaktır. Hem Anayasa Yargısı dünyasına hayırlı uğurlu olsun, hem mahkemelerimize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte tüzük çalışmalarımız devam edecektir. İzninizle Türkiye Anayasa Mahkemesi olarak bu sekreterya işini devam ettireceğiz. Bir taslak tüzük hazırlayıp sizlere ileteceğiz. Onun üzerinden tekrar değerlendirerek bu tüzüğe son halini vereceğiz. Böylece Anayasa Yargısı dünyasına yeni bir konferans kazandırmış olacağız" diye konuştu.