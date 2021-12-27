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Türk düşünürleri Mamak’ta anıldı

Mamak Belediyesi, Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri eşsiz bir söyleşiyle Mamaklılarla buluşturdu. 
Türk düşünürleri Mamak’ta anıldı

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde düzenlenen programın ilk konusu sevgisi, merhameti ve adaletiyle gönüllere taht kuran Yunus Emre oldu. Prof. Dr. Cemal Kurnaz eşliğinde  gerçekleşen, Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in moderatörlüğünü üstlendiği eşsiz konuların konuşulduğu programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı 

"Gönlümüze ışık tutan isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam edeceğiz"

İnsanın tefekkür eden bir varlık olduğuna dikkat çeken Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Yunus Emre'nin bu anlamda insanlar için bir model olduğunu belirtti. Düğmeci, “Yunus Emre’nin yaşamını sürdürürken dürüst, doğru ve ahlaklı davranması, Anadolu insanında karşılık bulmuştur. Her şeyin başında aşk vardır. Aşk ile çalışan, aşk ile hizmet veren asla yorulmaz. Bizde göreve geldiğimiz günden bugüne güzel Mamak’ımız için durmadan aşk ile çalışıyoruz. Gönül Şehrimizi İmar Edenler program serisinde toplumu birbirine kenetleyen, temsil ettikleri değerlerle günümüze ışık tutan isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam edeceğiz ” dedi. 

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