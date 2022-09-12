Türk Eğitim Sen anketi: Okul bütçeleri yeterli değil

Türk Eğitim Sen’in 11 bin 342 eğitimci üzerinde yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 71,80’i okul bütçelerinin yeterli olmadığını söylerken, yüzde 73.90’ı okul giderlerinin en çok okul aile birliğinden karşılandığını kaydetti.

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim Sen, eğitim ortamlarında fırsat eşitliğini hem öğrenci hem de öğretmen açısından analiz etmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik görüş ve önerileri ortaya koymak için 01-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında büyük bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim Sendikası’nın 11 bin 342 eğitimci üzerinde yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

YÜZDE 71: OKUL BÜTÇELERİ YETERLİ DEĞİL

Katılımcıların yüzde 71,80’i okul bütçelerinin yeterli olmadığını söylerken, yüzde 73.90’ı okul giderlerinin en çok okul aile birliğinden karşılandığını kaydetti.

“MÜLAKAT KALDIRILSIN”

Ankette öne çıkan bir diğer husus ise, yöneticiliğe geçişte liyakate davayı seçim sistemi ile mülakatın kaldırılması talepleri oldu.

Anket sonuçlarından bazıları şöyle:

*Katılımcıların %59,20’si okullarında ücretli öğretmenin görev yaptığını ifade etti.

*Katılımcıların %43,80’i sınıflarında 20-30 arasında, %35,30’u 31-40 arasında, %6,20’si 41-50 arasında, %0,60’ı 50’den fazla öğrenci bulunduğunu ifade etti. Sınıfında öğrenci sayısının 20’den az olduğunu söyleyenlerin oranı ise %14,10.

*Katılımcıların yarısı (%52,20) okullarındaki öğrencilerin ailelerinin gelir durumunun orta düzeyde olduğunu belirtirken, %45,60’ı düşük olduğunu bildirdi.

*Katılımcıların %71,80’i okul bütçelerinin yeterli olmadığını düşünürken, %18,20’si kısmen yeterli olduğunu, %8,20’si ise okul bütçelerinin yeterli olduğunu ifade etti.

GİDERLER NASIL KARŞILANIYOR?

*Katılımcılar okul giderlerinin nasıl karşılandığına yönelik en çok; okul giderlerinin okul aile birliğinden (%73,90), İl MEM tarafından (%40,50), kermes, deneme sınavı, gezi vb. etkinlikler yaparak (%34) ve gönüllü yardımseverler tarafından (%18,50) karşılandığını bildirdiler.

DERSHANELERE İHTİYAÇ ORTADAN KALDIRILMALI

*MEB’in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öncelikli yapması gerekenler konusunda katılımcıların en fazla belirttiği hususlar; dershanelere ihtiyaç duyulmayacak eğitim ortamının inşa edilmesi, öğrenci yeteneklerini geliştirebilecek eğitim ortamlarının oluşturulması, teknolojik alt yapı ve donatımının iyileştirilerek standart hale getirilmesi ve eğitime ayrılan bütçenin artırılmasının sağlanması oldu.

LİYAKATE DAYALI SEÇİM SİSTEMİ TALEBİ

*Öğretmenlerin yönetici olmak için fırsat eşitliğine sahip olmak noktasında öncelikli yapılması gerekenler sorulduğunda katılımcıların en fazla belirttiği hususlar; liyakate dayalı bir seçim sisteminin olması (%78,60), mülakatın kaldırılması (%69,40), yönetici atama puanlarının nesnel ve herkesin sahip olabileceği kriterlere göre düzenlenmesi (%62,30), MEB dışı yapıların atama sürecine dahil olmasının engellenmesi (%51,90) oldu.

MÜLAKAT KÖKTEN KALDIRILSIN

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, anket sonucuyla ilgili olarak "Geçmiş tecrübeden dolayı meslektaşlarımızda 'mülakatlar marifetiyle hakkımızı alamayız' endişesi devam etmektedir. Bu noktada bizim talebimiz mülakatın mevzuattan kökten kaldırılması. İlk atamalarda, görevde yükselme sınavlarında ve yönetici atamalarında sadece yazılı sınav başarısı ele alınarak liyakat ve ehliyet temellinde yönetici atamaları yapılmasıdır" dedi.