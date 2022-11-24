Türk Eğitim-Sen’den Öğretmenler Günü Raporu: Ay sonunu getiremiyoruz

Türk-Eğitim Sen tarafından yapılan araştırma öğretmenlerin geçinmekte zorlandığını, kendilerini değersiz hissettiğini, tükenmişlik yaşadığını ve mesleklerinin saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini düşündüklerini ortaya koydu.

Türk Eğitim-Sen öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamaları hakkındaki düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentilerini ortaya çıkarmak için Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu’nu yayınladı. 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketler sonucunda 21 bin 412 eğitim çalışanının yüzde 87,50’si ay sonunu getiremiyor.

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 19’u kredi kartı borçlarını düzenli ödeyemediğini, yüzde 23,30’u asgari tutarı ödeyebildiğini, yüzde 9,30’u sadece cebinde kalan miktar kadar ödeme yapabildiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen’in yayınladığı rapora göre öğretmenlerin yüzde 59,30’u ekonomik durumunun kötü düzeyde olduğunu belirtti. Ayrıca ekonomik durumunun orta ve kötü düzeyde olduğunu belirten katılımcıların yüzde 81,90’ı bu durumun aile içi ilişkilerini etkilediğini belirtti.

ÖĞRETMENLER GEÇİNEBİLMEK İÇİN EK İŞ YAPIYORLAR

Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 42,50’si ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşayabilmek için İYEP, DYK, destek eğitimi, halk eğitim kursları gibi mesleği ile ilgili bir ek iş yaptığını, yüzde 6,40’ı özel ders verdiğini, yüzde 14’ünün ise mesleği ile alakalı olmayan ek bir iş yaptığını belirtti. Eğitimcilerin yüzde 62,90'ı ek bi’ iş yaparak geçindiğini belirtirken sadece öğretmen maaşı ile geçindiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37,10.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ DEĞERSİZ HİSSEDİYORLAR

Yapılan araştırmada öğretmenlere göre eğitimin en büyük sorunu öğretmenlerin değer görmemesi. Katılımcıların en büyük sorunu yüzde 80,30 oranıyla öğretmenlerin değer görmemesi olarak göze çarpıyor. Bu sorundan sonra eğitimcilerin sorunları sırasıyla ücret ve özlük hakları, dünyadaki diğer meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak ve liyakatsiz yöneticiler olarak ifade ediliyor.

Raporun belki de en göze çarpan sonuçların biri de tekrar meslek seçme imkânı olsa katılımcıların yüzde 42,10’u öğretmenliği kesinlikle seçmeyeceğini belirtmesi olabilir. Ayrıca raporda mesleği ile ilgili en olumsuz durum sorulan katılımcıların yüzde 46,50’si yandaş kayırmasına maruz kalmak olarak cevap verdi. Sonrasında ise sırayla en çok ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve sözlü şiddete maruz kalmak geliyor.

ÖĞRETMENLER TÜKENİYOR

Yapılan anket sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 82,1’i tükenmişlik yaşıyor. Katılımcıların %36,60’ı mesleki tükenmişlik yaşarken, yüzde 45,50’si kısmen yaşadığını, yüzde 17,90’ı ise yaşamadığını belirtiyor. Tükenmişlik yaşadığını ifade eden katılımcıların tükenmişlik yaşama sebepleri de sırasıyla en fazla ekonomik kaygı olduğu, değersiz hissetme, mesleği ile ilgili adaletin olmaması, gelecek kaygısı yaşaması, mesleğin yorucu olması, öğrenci-veli tutum ve davranışları olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmada katılımcıların yüzde 73,70’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini ifade etti. Öğretmelerin yüzde 57,80’i öğretmenlik mesleğinin saygın bir meslek olarak kabul edilmemesinin nedeni olarak siyasilerin tutum ve davranışları olduğunu belirtirken, yüzde 20,30’u toplumun tutum ve davranışları, yüzde 13,30’u merkezi eğitim yöneticilerinin tutum ve davranışları olarak ifade etti.

Türk-Eğitim Sen tarafından yapılan araştırma öğretmenlerin geçinmekte zorlandığını, kendilerini değersiz hissettiğini, tükenmişlik yaşadığını ve mesleklerinin saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini gözler önüne seriyor.

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