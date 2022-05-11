Türk Eğitim Vakfı 55. yaşında 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 55. kuruluş yıldönümü kapsamında Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Merhum Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırsever tarafından başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençleri desteklemek amacıyla 1967 yılında kurulan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 55. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir’e ziyaret düzenlendi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarete, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV çalışanları, Ankara’da yaşayan TEV bağışçıları ve bursiyerlerinden 500’ü aşkın kişi katıldı. Aslanlı Yol'un başında toplanarak yürüyen TEV ailesi, Atatürk Mozolesi'ne çelenk bıraktı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Misak-i Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Prof. Dr. Tekbaş, Anıtkabir Özel Defterine şu mesajı yazdı: “Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” öz deyişinizden ilham alan Vakfımız, 55 yıldır başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan gençlerimizin eğitime erişimi konusunda destek olurken diğer yandan ülkemizde sosyal barışın sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda, yurdumuzu gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, emanetinize sonsuza dek bağlı kalacağımıza söz veriyoruz”

55 YILDIR EĞİTİM İMKÂNI SAĞLIYOR

Anıtkabir ziyaretinin ardından düzenlenen toplantıda TEV bağışçılarına ve bursiyerlerine seslenen Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, şöyle konuştu: “Yarım asrı aşan bir süredir azimle çalışan ve ‘Türkiye’nin eğitim vakfı’ olmanın sorumluluğunu fazlasıyla üstlenen Vakfımızın 55. yıldönümünü kutlamak üzere Atamızın huzurundayız. Yüzünü aydınlık geleceğe dönmüş bir vakıf olarak, her zaman Atatürk’ün çağdaş Türkiye hedefini vizyonumuz kabul ettik. Atamızın öncülüğünde ilerleyerek, tam 55 yıldır ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak gençlerimize eğitim imkânı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yurt içinde 260 bini aşan burs sayımız, Milli Eğitim’in hizmetine sunduğumuz eğitim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından vakfımıza sağlanan önemli işbirlikleri, yurt dışı burslarımız, mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız başarılı çalışmalarımızın göstergesidir. Kıymetli bağışçılarımız ve eğitim dostlarımızdan aldığımız güçle, 55 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz".

Ankara Altınpark ANFA Konser Salonunda gerçekleşen etkinlikte Dijital İçerik Üreticisi Barkın Özdemir ilham verici konuşmasıyla TEV’li gençlerle buluşurken, Ankara Modern Orkestrası bursiyerlere özel bir konser verdi. TEV heyeti, konserin ardından Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi’ni de ziyaret etti.