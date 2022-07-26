Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor

Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlamış olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri'nde yapılan açıklamalar doğrultusunda; hakem değişim programı, atamalar, VAR, gözlemci ve eğitim gibi konularda dikkati çeken yenilikler şöyle:

Gerekirse hakem değişim programı uygulanacak

Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan "hakem değişim programı" (Erasmus gibi) gerekirse devreye sokulacak. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak; karşılıklılık ilkesi ön planda olacak.

Hakem atamaları hibrit sistemle

Süper Lig atamaları hibrit sistemle yapılacak. 3 ayrı havuzda toplanılan 40 ayrı kaynak ile atamalar otomatik olarak gerçekleştirilecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek.

Ayrı VAR kadrosu ve gerekli görüldüğünde yabancı VAR hakemi

FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu kurulacak. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak, hem sahada hem VAR'da bulunarak konsantrasyonunu kaybetmeyecek.

Gerekli görüldüğünde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak.

Biri statta, biri Riva'da iki gözlemci

Biri maçın oynandığı stadyumda diğeri ise Riva'da olmak üzere iki gözlemci karşılaşma için görev yapacak. Her iki gözlemcinin not ortalaması, hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecek. Raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içinde merkeze gönderilecek.

Süper Lig gözlemci yaşı UEFA yaşı olan 70'e yükseltildi.

Hakem eğitimcileri Dallas ve Gil oldu

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin yardımcısı Hugh Dallas, MHK'nin yeni UEFA Eğitim Danışmanı olarak görev yapacak.

VAR hakemliği eğitiminde de UEFA'nın VAR eğitimcisi Pawel Gil ile çalışılacak.

Hakemlere psikoteknik test

Bugüne kadar fiziki testler yapılan hakemler, yeni sezon öncesi İstanbul Üniversitesiyle iş birliğiyle 10 ayrı testi içeren psikoteknik testlere de tabi tutuluyor.

TFF Yönetim Kurulu ayrıca yeni sezon öncesi hakemlerin ücretlerinde iyileştirme yaptı. VAR hakemi ile saha hakemi arasında büyük orandaki ücret farklılığı ortadan kaldırıldı.