  • BIST 2.544,22
  • Altın 986.703
  • Dolar 17.8502
  • Euro 18.0999
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
»

Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor

Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlamış olacak.
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri'nde yapılan açıklamalar doğrultusunda; hakem değişim programı, atamalar, VAR, gözlemci ve eğitim gibi konularda dikkati çeken yenilikler şöyle:

Gerekirse hakem değişim programı uygulanacak
Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan "hakem değişim programı" (Erasmus gibi) gerekirse devreye sokulacak. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak; karşılıklılık ilkesi ön planda olacak.

Hakem atamaları hibrit sistemle
Süper Lig atamaları hibrit sistemle yapılacak. 3 ayrı havuzda toplanılan 40 ayrı kaynak ile atamalar otomatik olarak gerçekleştirilecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek.

Ayrı VAR kadrosu ve gerekli görüldüğünde yabancı VAR hakemi
FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu kurulacak. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak, hem sahada hem VAR'da bulunarak konsantrasyonunu kaybetmeyecek.

Gerekli görüldüğünde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak.

Biri statta, biri Riva'da iki gözlemci
Biri maçın oynandığı stadyumda diğeri ise Riva'da olmak üzere iki gözlemci karşılaşma için görev yapacak. Her iki gözlemcinin not ortalaması, hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecek. Raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içinde merkeze gönderilecek.

Süper Lig gözlemci yaşı UEFA yaşı olan 70'e yükseltildi.

Hakem eğitimcileri Dallas ve Gil oldu
UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin yardımcısı Hugh Dallas, MHK'nin yeni UEFA Eğitim Danışmanı olarak görev yapacak.

VAR hakemliği eğitiminde de UEFA'nın VAR eğitimcisi Pawel Gil ile çalışılacak.

Hakemlere psikoteknik test
Bugüne kadar fiziki testler yapılan hakemler, yeni sezon öncesi İstanbul Üniversitesiyle iş birliğiyle 10 ayrı testi içeren psikoteknik testlere de tabi tutuluyor.

TFF Yönetim Kurulu ayrıca yeni sezon öncesi hakemlerin ücretlerinde iyileştirme yaptı. VAR hakemi ile saha hakemi arasında büyük orandaki ücret farklılığı ortadan kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da 11 isim kadro dışı kaldı26 Temmuz 2022 Salı 13:25
  • Cemali Sertel, Antalyaspor'da25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:02
  • Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı yendi25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:06
  • Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli’ye mağlup oldu25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:06
  • TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama!25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:26
  • Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:17
  • Bülent Korkmaz, Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inanıyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:51
  • Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:49
  • Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp sezona iyi başlayacaklarına inanıyor24 Temmuz 2022 Pazar 14:06
  • Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'taki parsellerinin tapularını aldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti