Türk futbolunda devrim gibi karar!

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemlerinin görev yapmaya başlayacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem için düğmeye bastı. Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev almaya başlayacağı belirtildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantının da ana gündem maddesi 'Süper Lig'de yabancı VAR hakemi' oldu. Kulüpler Birliği'nde büyük bir çoğunluk 'Yabancı VAR hakemi' için onay verdi.

Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemlerinin kullanılacağı bildirildi.

"Yabancı hakemlerle bu açığımızı kapatacağız"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde, "Suudi Arabistan'da ve Yunanistan'da bu uygulama yapılıyor. 5-6 tane hakem eksiğimiz var. Yabancı hakemlerle bu açığımızı kapatacağız" açıklamasını yapmıştı.