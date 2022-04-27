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Türk futbolunda şampiyonluklara yerli teknik adam damgası

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde matematiksel olarak şampiyonluğa çok yaklaşırken Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.
Türk futbolunda şampiyonluklara yerli teknik adam damgası

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un bu sezon mutlu sona uzanmasıyla ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.

Türk teknik adamlar, son 14 sezona damga vurdu
Süper Lig'de son 14 sezon Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, son 15 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan bir başka yerli teknik direktör olacak.

Terim zirvede
Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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