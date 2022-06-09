Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları: Melek Filo

"Melek Filo" olarak bilinen 203. Filo Komutanlığındaki timler, Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası tahliye çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Her bir askerin canını kendisine emanet bilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sırasında kaza geçiren pilotların ve personelin sağ salim kurtarılması için özel timleri bulunuyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki "Melek Filo"da bulunan, pilot, arama kurtarma ihtisaslı personel, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibinden oluşan timler de 7 gün 24 saat görev yapıyor. Olası bir ihbar için hazır bekleyen timler, yapılan çağrı sonrası, harekat odasındaki planlamanın ardından hızlıca harekete geçiyor.

Batı Karadeniz'de geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahliye çalışmalarında aktif görev alan "Melek Filo" timleri, mahsur kalan 435 vatandaşı helikopterle güvenli bölgelere tahliye etti.

203. Filo Komutanlığında görev yapan pilot yüzbaşı, "Melek Filo" personelinin uçuş şartlarının uygun olduğu her an canları pahasına görev yaptığını söyledi.

Filonun yaşanan afetler sonrası çok sayıda vatandaşın hayata tutunmasına vesile olduğunu anlatan pilot yüzbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği üzere özellikle yaz aylarında Karadeniz Bölgesinde sel felaketleri yaşandı, bizim bölgemizde olduğu için, yaşanan afetlere biz müdahale ettik. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu-Bozkurt ve Sinop-Ayancık bölgesinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Bu haber bize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede arama-kurtarma helikopterlerimizle bölgeye intikal ettik. Filomuza bağlı 2 helikopterle 435 vatandaşımızı kurtardık."

"Görevin bize verilmesiyle 10 dakika içinde kalkış yaptık"

Filoda arama kurtarma ihtisaslı personel olarak görev yapan piyade kıdemli üstçavuş ise Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde görev aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görevin bize verilmesiyle 10 dakika içinde kalkış yaptık. Zaten böyle durumlar için hazır bekliyorduk. Nerede, ne zaman ve hangi şekilde olursa olsun, birliğimize ihtiyaç duyulduğu an, en kısa sürede kalkış yaparak görev yerine intikal etmekteyiz. Göreve çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk ancak bölgeye ulaştığımızda tahmin ettiğimizden daha büyük bir afetle karşılaştık. Çatılarda yüzlerce insan kurtarılmayı bekliyordu. Biz hemen ilk kurtarılması gereken noktalarda bulunan insanları, vinç vasıtasıyla çatılara inerek kurtardık. Limitlerimizi sonuna kadar zorlayarak kurtaracağımız en fazla vatandaşımızı kurtarmaya çalıştık."