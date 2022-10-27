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Türk-İş açlık-yoksulluk sınırını açıkladı: Mutfak enflasyonu durdurulamıyor

Son on ayda yüzde 81,19 oranında artış gösteren mutfak enflasyonu, bir önceki yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 134,77’ye yükseldi.
Türk-İş açlık-yoksulluk sınırını açıkladı: Mutfak enflasyonu durdurulamıyor

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı vatandaşların cebini bükerken Türk-İş, 2022 yılı Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açlık sınırı 7 bin 425 lira olurken yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira ile rekor kırdı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9 bin 706 liraya çıktı. Son on ayda yüzde 81,19 oranında artış gösteren mutfak enflasyonu, bir önceki yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 134,77’ye yükseldi.

Enflasyondaki artış ve hayat pahalılığı giderek artıyor. Türk-İş, 2022 Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 24 bin 185 lira, açlık sınırı da 7 bin 425 lira oldu. 5 bin 500 lira ile geçinmeye çalışan asgari ücretli bir aile ile açlık sınırı arasındaki makas 1925 lirayı buldu. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 5 katına ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 9 bin 706 lira olarak açıklandı.

Türk- İş’e göre, ekimde mutfak enflasyonu yüzde 2,48 oranında arttı. Son on ayda yüzde 81, 19 oranında artan mutfak enflasyonu, bir önceki yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 134, 77’ye ulaştı.

Türk- İş’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu gruptaki tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. 1 litre sütün marketlerde ortalama satış fiyatı 18 lirayı geçmişken, çiğ süt alım fiyatının net 7,5 lirada tutulması, özellikle hayvanlarının yem ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak çiftçiler açısından büyük bir problem olmaya devam ediyor. Bir ayda ortalama peynir fiyatı yüzde 12, ortalama yoğurt fiyatı yüzde 15 arttı. Yoğurdun kg fiyatı ilk kez 30 lirayı geçti.

Balık fiyatı değişmedi, hamsi 90 liradan tezgâhlarda satılmaya başladı. Dana etinin fiyatı artarken kuzu eti fiyatı geriledi. Tavuk eti yüzde 9 zamlandı. Yumurta fiyatı bu ay değişmedi. Bakliyatlardan nohut fiyatı yüzde 6 arttı. Yeşil mercimek fiyatı gerilerken kırmızı mercimek, kuru fasulye ve yağlı tohumların fiyatı zamlandı.

EKMEK VE TAHILLAR GRUBU

Aylık seviyede pirinç yüzde 8, makarna yüzde 9 oranında zamlandı. Un, irmik, bulgur fiyatı da yükseldi. Ekmek fiyatı -şimdilik- aynı kaldı.

Meyve-sebzelerde genel olarak fiyat düşüşü gözlemlendi ve diğer pek çok gıda fiyatı yükselirken aylık gıda enflasyonunun yüzde 2,48’de kalmasında önemli etki sağladı. Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin fiyatları düşerken pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates, biber, kırmızılahana fiyatı geriledi. Domates, üretimindeki yüksek girdi fiyatları sebebiyle zamlandı. Ayrıca bu sene domates tüketimi, alım gücüne bağlı olarak, azalabilir. Meyvelerden elma ve üzüm fiyatı arttı, mandalina ve nar ortalama 13 liradan satılmaya başladı. Muz ve armut fiyatı geriledi. Ortalama sebze kg fiyatı 16,10 lira, ortalama meyve kg fiyatı 14,72 lira oldu. Hesaplamada 24’ü sebze ve 8’i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı bu ay 15,71 lira olarak tespit edildi.

TEMEL YAĞ ÜRÜNLERİ GRUBU

Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi. Zeytinyağı ve margarin fiyatları biraz arttı. Tereyağı bir ayda yüzde 11 zamlandı. Bu ay en çok zamlanan ürün yüzde 20 ile baharatlar oldu. Çay ve bal yüzde 11 zamlandı. Tuz, salça, reçel, yeşil zeytin fiyatları da yükseldi. Siyah zeytin fiyatı geriledi. Pekmez ve ıhlamur fiyatı değişmedi.”

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