Türk-İş, asgari ücrette taban rakamı açıkladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay komisyon toplantısı öncesi asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını açı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için ilk pazarlık başlayacak. Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay toplanı öncesi açıklamalarda bulunarak asgari ücretin zam pazarlığının başlayacağı taban fiyatı açıkladı.

Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Bugün komisyon 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Biz 5 kişiyiz. Burada da 5 kişisin, komisyon adil değil. Asgari ücrette kim Bartın'da çalışan terzinin çırağı, Artvin'deki çırak bunlar bu ülkenin kardeşimiz ama bunların kayıtları bizde olmayan insan topluluğu. Öyle bir imkan olsa da adil komisyon olsa, o komisyonun içinde de tamamı asgari ücretli olsa. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum.

VERGİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Bugüne kadar bunla ilgili 9-10-11-13 bin rakamları var. Hak-İş'in bizim rakamımız yok. Bizim açıkladığımız veri 7 bin 785 lira, açlık sınırı, burada ne var ulaşım var gıda var. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. TÜRK İŞ’in açlık, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçinin, rakam söylemek kolay. Önümüzdeki problemli mesele vergidir. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.

PAZARLIK 7 BİN 785 TL AÇLIK SINIRINDAN BAŞLAYACAK

Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak onun üzerine ne kadar çıkabiliyorsak. Komisyonu, başkanları, toplumun kesiminin razı gelecek rakam olursa altına imza atarız. İşçinin memnun olmadığı rakamın altına ne imza atarız ne otururuz. Bugün 5 bin 500 liradan oturmayacak komisyon 7 bin 785 lira, bu bizim teklifimiz değildi, açlık sınırını açıkladık. TV’lerin bir bölümünde TÜRK İŞ bunu istiyormuş gibi söylüyorlar. Bunu anlatıyorum, kamuoyunun istediği bir ücret varsa imza atarız.

Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.

Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücret konuşulmaya başlandığında zam devam ediyor. Ev sahipleri konuşuyor asgari ücret artacak ben kirayı güncelleyeyim. Merhametli olmak lazım. Bu ülkenin 8 milyonu asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu sarmaldan çıkmak lazım

MAKUL RAKAM GELİRSE PROBLEM YOK

10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıldır çalışan teknik elemanlar ne olacak? TÜRK İŞ’in söylediği net, açlık sınırı ortada, biz açlık sınırında oturacağız. Onun üzerinde işveren ne rakam getirecek görelim, hükümet ne getirecek görelim, katılmadığımız bir rakam olursa bunu imzalamayız

7-8 tane açıklama var. Burada açıklaması gereken biziz biz duruyoruz onlar da kanaatini söylüyor. Söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım.

Yüzde 138 gıda enflasyonu var biz onu da açıkladık. Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada buna göre ülkeyi yönetenler işverenler elini taşın altına koyacağız diyorlar, koysunlar görelim, makul rakam getirirlerse problem yok, getirmezlerse biz orada olmayacağımızı ifade ettik.

Biz 5 bin 500 lira ile masaya oturmuyoruz. 7 bin 785 lira ile oturuyoruz. Makul rakam herkese göre değişir, önümüze getirsinler, kararımızı veririz.