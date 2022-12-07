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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Toplumu memnun etmeyecek rakama imza atmayız

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, “Görüşmeler 5 bin 500 TL üzerinden değil, açlık sınırı olan 7 bin 785 TL üzerinden başlayacak. Bunun üzerinde işveren ve hükümet ne getirecek görelim. Toplumu memnun etmeyecek rakama imza atmayız” dedi.
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Toplumu memnun etmeyecek rakama imza atmayız

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Atalay, asgari ücretle ilgili rakamlara dikkat çekerek, “Bizim açıkladığımız rakam açlık sınırı olan 7 bin 785 lira. Bu veriler bizim elimizde, 40 senedir uzmanlar bu rakamı söylüyor. Biz masaya 5 bin 500 lira ile değil açlık sınırı 7 bin 785 lira ile oturacağız. Onun üzerinde ne rakam getirilecek göreceğiz. Rakam kamuoyunun ve bizim katıldığımız bir rakam olursa mahsuru yok ama toplumum memnun etmeyecek rakama imza atmayız” dedi.

 “7 BİN 785 LİRA AÇLIK SINIRINDAN BAŞLAYACAK” 

İşçinin ve emeğin sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Türk-İş Başkanı Atalay, “Komisyon bugün asgari ücreti 5 bin 500 lira üzerinden konuşmayacak. 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak, onun üzerine nereye çıkabiliyorsak. Toplumun büyük kısmını memnun edecek, komisyonu memnun edecek, benim razı geleceğim bir rakam olursa altına imza atarız. Toplumu memnun etmeyecek rakama rakamın altına imza atmayız. Biz kamuoyuna açlık sınırını açıkladık. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin ne de işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayız” ifadelerini kullandı.

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