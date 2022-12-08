Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: Asgari ücretli çalışanların sayısı düşürülmeli

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, TÜRK-İŞ’in asgari ücret görüşlerini aktarmak amacıyla Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Kavlak, “Asgari ücretli çalışanların sayısı düşürülmeli” dedi.

Asgari ücretin belirlenme çalışmaları 7 Aralık'ta yapılan ilk toplantı ile başladı. Toplantının ardından ilk basın açıklaması Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi. Pevrul Kavlak, "Türkiye maalesef asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan bir diğer konu da asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir" ifadelerini kullandı.

"ALIM GÜCÜ GİDİYOR"

Son 20 yılda asgari ücrete 29,8 kat zam yapıldığına dikkat çeken Kavlak, “Son 20 yılda ortalama memur maaşı 16 kat artmış, ortalama işçi emekli maaşı da 16 kat artmış. Asgari ücretin çok arttırılmasına rağmen bu kadar konuşulmasının sebebi yetmemesidir. Asgari ücret zammının mürekkebi kurumadan alım gücü gidiyor” ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ MUTABAKAT SAĞLANMAZSA İMZA ATMAYIZ"

Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacaklarını belirten Kavlak, “İçimize sinmeyen bir rakama imza atmayız. Türk-İş olarak asgari ücrete imza atmamak dışında yapabileceği bir şeyi yok. 15 kişilik masada bizim 5 oyumuz var” şeklinde konuştu.

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