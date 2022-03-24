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Türk işverenlerin ikinci çeyrek istihdam beklentileri olumlu

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, iş arayan adaylar gelecek çeyrekte güçlü bir istihdam ortamıyla karşılaşabilir.
Türk işverenlerin ikinci çeyrek istihdam beklentileri olumlu

ManpowerGroup, 2022'nin ikinci çeyreği için işverenlerin işe alım niyetlerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede toplam 41 bin 379 işverenle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Kovid-19 salgınının devam ettiği ortamda yapılan, Nisan-Haziran 2022 dönemine ilişkin anketin bulguları bazı ülkelerde devam eden ekonomik dalgalanmaların etkisini yansıtmakla birlikte dünyanın dört bir yanındaki işverenlerin istihdam beklentisinin geçen çeyreğe göre azalsa da hala olumlu yönde olduğuna işaret etti.

1.030 Türk işverenin de katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 43’ü işe alım beklentilerinin arttığını, yüzde 32'si değişiklik olmadığını, yüzde 24'ü ise düşüş olduğunu belirtti.

2022'nin ikinci çeyreği için Türkiye’de Net İstihdam Görünümü’nün (NEO) 19 yüzde puan olması iş arayanların gelecek çeyrekte güçlü bir istihdam ortamı bekleyebileceği anlamına da geliyor.

Son çeyreğe kıyasla, Türkiye'de NEO puanı eksi 11 yüzde puan düşmüş olsa da 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla 3 yüzde puan arttı.

"Olumlu istihdam beklentilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz"
Açıklamada konuya ilişkin ilişkin değerlendirmesine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, şunları kaydetti:

"Bu anketimiz, türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketi olup Türkiye'nin yanı sıra küresel olarak da önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılmaktadır. İş dünyasına rehberlik etmek için, işe alım aktivitesinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesini alıp işe alım aktivitesinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesini çıkararak istihdam görünümünü elde ediyoruz.

Bu son araştırmanın sonuçlarına baktığımızda da 2022'nin ikinci çeyreği için olumlu istihdam beklentilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak beklentiler küresel konjonktürün etkisiyle geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre azalırken geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış görülüyor. Ocak ayında asgari ücretin yükselmesinin ve artan işletme maliyetlerinin geçtiğimiz çeyreğe oranla olumsuz yönde değişiklik görülmesine neden olduğunu da söyleyebiliriz."

En güçlü ve en zayıf sektörler
Açıklamaya göre, toptan ve perakende ticaret sektöründeki işverenler, 26 NEO puanı ile en iyi istihdam performansı bekleyen işverenler oldu. Bu sektörde işe alım yapanlar, işe alım planlarının bir önceki çeyreğe göre 7 puan, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla da 14 puan iyileşmesini bekliyor.

Restoran ve otel sektöründeki şirketler ise 6 NEO puanı ile 2022'nin ikinci çeyreğinde en düşük istihdam performansı bekleyen işverenler oldu. İşverenlerimiz arasında yapılan araştırmada bu sektörde istihdamın 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana eksi 12 puan azalması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi 37 NEO puanı ile istihdamda en iyi performansı bekleyen bölge olurken, istihdam beklentisi en az olan bölge ise 1 NEO puanı ile Ege Bölgesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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