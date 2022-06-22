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Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

Afganistan’ın doğusundaki Paktika eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem yıkıma ve can kaybına neden olurken Türk Kızılay da bölgedeki delegasyonunda görev yapan ekiplerini depremzedelerin ihtiyaçları için seferber etti.
Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti

Depremin en çok hasar verdiği Afganistan’ın Paktika eyaletindeki Giyan ilçesine hareket eden Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekipleri, yapılan değerlendirmenin ardından Afgan Kızılayı yetkilileri ile birlikte ilk müdahale olarak 500 aile için gıda kolisi sevk etti. Deprem bölgesine ulaşılmasının ardından yardım dağıtımlarına başlayacak olan Türk Kızılay ekipleri, kapsamlı ihtiyaç tespiti çalışmaları da yürütecek.


 

Türk Kızılay, ihtiyaç tespitlerinin ardından da depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

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