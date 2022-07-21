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Türk Kızılay çocuklara "afetlere hazırlık eğitimleri" veriyor

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğünce 6-18 yaş grubu çocuklara afetlere hazırlık eğitimleri veriliyor.
Türk Kızılay çocuklara "afetlere hazırlık eğitimleri" veriyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Save the Children Türkiye Ofisi Afetlere Hazırlık Planı iş birliğiyle oluşturulan projede, çocukların afetlere karşı farkındalıklarının arttırılması ve olası afet sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimlerin verildiği belirtildi.

2013'ten bu yana 4-18 yaş grubu çocuklarla koruyucu/önleyici ve farkındalık yaratmaya yönelik psikososyal destek, çocuk koruma, sosyal uyum, gençlerin güçlendirilmesi ve eğitime destek faaliyetleri yürüten Türk Kızılay'ın, projeyle göçe maruz kalan çocukların uyum sorunlarını en aza indirmeyi, travmalarını atlatabilmelerine destek olmayı, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirmeyi, kişisel gelişimlerine ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Şubatta başlayan iş birliği çerçevesinde, afetlere hazırlıklı olmanın, çevrede bulunan tehlikeleri ve riskleri saptamanın olası can ve mal kayıplarını azaltmada büyük önemi ve etkisinin olduğu bilinciyle 6-18 yaş grubu çocuklarla okullarda ve faaliyet alanında bir araya gelinerek afetlere hazırlık eğitimlerinin verildiği aktarıldı.

Eğitimlerin Türkiye'de en sık karşılaşılan deprem, sel, yangın/orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçlerinden oluştuğu, eğitime katılan çocukların doğal afetler için alınması gereken önlemleri ve afet sırasında/sonrasında yapılması gerekenleri canlandırma, hikaye anlatımı ve çizim yöntemleriyle öğrendiği bildirildi.

Bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğun katıldığı eğitimlerin Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da uygulandığı kaydedildi.

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