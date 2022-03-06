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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerini misafir edildikleri Kırklareli öğrenci yurdunda ziyaret etti.
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

Altan, kente gelişinde 204 Kırım Tatar Türkünün kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna geçti.

Yapılan çalışmalar hakkında Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten bilgi alan Altan, misafir edilen Kırım Tatar Türkleriyle sohbet etti.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonucu bölgeden yoğun şekilde vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Gelen vatandaşlardan Kırım Tatar Türklerinin Türkiye'de misafir edildiğini ifade eden Altan, Türk Kızılay olarak vatandaşlara gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Bölgeden gelen vatandaşlara yardımların süreceğini aktaran Altan, "Özellikle Kırım tarafından Kırklareli'ne misafirler geliyor. Onları devletimiz KYK yurdunda barındırıyor. Bizlerde Ukrayna'dan gelen Kırımlı vatandaşlara beslenme hizmetlerini sürdürüyoruz. Kıyafet noktasında da destek oluyoruz, sağlık noktasında da ihtiyaç duyulan malzeme desteklerimiz var. Özel bazı talepleri olursa da yardım noktasında onları da gideriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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