Türk Kızılay Lojistik, faaliyetlerinde İHA'lardan yararlanacak

Genel Müdür Şevki Uyar, "Gerek kan operasyonlarında gerekse acil durum ve afet operasyonlarında İHA kullanımı planlıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Lojistik, faaliyetlerinde 15 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanmayı hedefliyor.

GTÜ Dronepark'ta faaliyet gösteren Fly Bvlos Technology sahasında düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, Kızılayın kuruluş sürecine ve tarihine değinerek, 150 yılı aşkın tecrübesi bulunan kurumun yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Kızılayın, her türlü şartta insani yardım operasyonları gerçekleştirdiğini anlatan Uyar, "Hepinizin takip ettiği gibi yollar kapanıyor ama kapanan yollarda Kızılay hizmet vermeye devam ediyor. Her türlü afet yaşandığında Kızılay kısa sürede oraya intikal ediyor." dedi.

Uyar, Kızılay Lojistik olarak insani yardım ve sağlık lojistiği operasyonlarında ihtisaslaşmak ve mesafe almak istediklerini söyledi.

Her gün 1500 hastanenin kan operasyonunu yürüttüklerini aktaran Uyar, hizmetlerin sürekliliğini önemsediklerini ve İHA kullanımının da bu çerçevede gündeme geldiğini belirtti.

Uyar, Türkiye'de İHA kullanımı konusunda fevkalade gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma ekiplerinin giremediği, girmek istediği yerle ilgili önce bilgi sahibi olmak gerekiyor. İHA'lar önce bunları tespit edecek. Sonra örneğin araçla ulaşılamayan bir yere, oradaki operasyonun yapılması için bir malzeme taşınması gerekecek. İşte bunu İHA ile ulaştıracağız.

Hastanelerimiz arasında sürekli olarak taşıdığımız ilaç ve kan gibi ürünler var. Bunları da yine İHA ile çok kolay bir şekilde ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz. Gerek kan operasyonlarında gerekse acil durum ve afet operasyonlarında İHA kullanımı planlıyoruz. Yaşadığımız operasyonel tecrübeler var. Bunları İHA üretimi yapan, tasarlayan firmalarla paylaşıyoruz. Onlar bu ihtiyaçlar çerçevesinde bizim için en uygun ürünü üretecek. Kızılay olarak 150 yılı aşkın tecrübenin üzerine bu tür inovatif gelişmeleri de ilave etmek suretiyle olabildiğince fazla insana her zaman iyilikleri ulaştırma gayreti içerisinde olacağız."

"Seri üretime tahmin ediyorum 1 yıl sonra geçmeyi planlıyoruz"

Fly Bvlos Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu da drone teknolojileri, insansız hava aracı konusunda dünyada ciddi yatırımlar yapıldığına işaret ederek, şirketlerinin bu alandaki çalışmalarından bahsetti.

Kızılay ile iş birliği çerçevesinde İHA'ların afetlerde malzeme taşıma, insani yardım ulaştırma gibi her türlü alanda kullanılabileceğini belirten Islıoğlu, "Tamamen yerli bir dizayn, donanımıyla yazılımıyla tamamen millidir. Her türlü konuda, yük kapasitesi, menzil kapasitesine uygun olarak kullanılabilecek. Seri üretime tahmin ediyorum 1 yıl sonra geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, şirketin daha önce ürettiği 2 kilogram taşıma kapasiteli drone ile uçuş gerçekleştirildi.