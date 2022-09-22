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Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 Afgan aileye gıda yardımı

Afganistan'da derinleşen ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik insani yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, son olarak ihtiyaç sahibi 1000 Afgan aileye gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 Afgan aileye gıda yardımı

Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu iş birliğinde temin edilen gıda malzemesi, Afgan Kızılayı koordinasyonuyla Afgan Kızılayının başkent Kabil'deki yerleşkesinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırıldı.

Her bir aileye, 100 kilogram un ile pirinç, yağ, bakliyat, şeker, çay gibi gıda malzemesi içeren 52 kilogramlık koliler dağıtıldı.

Ayrıca çocuklu dul kadınların geçimlerini sağladığı 150 aileye de gıda yardımlarının yanında 10 bin afgani (yaklaşık 110 dolar) nakdi yardımda bulunuldu.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya, gelecek günlerde Afganistan'da haziranda meydana gelen depremin en kötü etki bıraktığı bölgelerde de dahil olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerinde yardımların sürdürüleceğini aktardı.

Şu an da ülkede acil ihtiyaç olarak gıdanın öne çıktığını belirten Ziya, şunları kaydetti:

"Buraya gelen aileler, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan ve gelir kaynaklarını kaybeden, aynı zamanda son dönemde yaşanan kuraklıklar ve Kabil'e yakın bölgelerde yaşanan sel nedeniyle Kabil'e göç etmek zorunda kalan aileler. Bazıları evlerini kaybetmiş ve Kabil'e gelerek burada kendilerine iş imkanı arayan ancak henüz iş bulamayan ihtiyaç sahipleri. Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

"İyilik Treni" yardımları devam ediyor
Söz konusu yardımların dışında Türkiye'den Afganistan'a buradaki insani krizin hafifletilmesine katkı sunması amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri" yardımlarının dağıtımı da ülkede ihtiyaç duyulan her vilayette devam ediyor.

Şu an 6'ncı "İyilik Trenleri" yardımları, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği koordinasyonunda Afganistan'daki Türk kurumlarının iş birliği ile dağıtılıyor.

Söz konusu trenlerle gelen 7 bin tondan fazla insani yardım, şu ana kadar on binlerce muhtaç Afgan aileye ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor.

Deprem ve seller nedeniyle ağır kayıp yaşandı
Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 1200 kişi hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.

Son aylarda özellikle yine ülkenin doğu vilayetlerinde meydana gelen sel felaketlerinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

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