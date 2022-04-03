  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama

Türk Kızılay, kan bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışla ilgili süreçlerini takip edebilecekleri, kendilerine en yakın bağış noktasını görerek kolaylıkla randevu alabilecekleri mobil uygulamayı hizmete sundu.
Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama

Gönüllü kan bağışçıları için işlemlerin kolaylaştırıldığı "Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı" isimli uygulama, bir süre önce iOS ve Android platformlardaki yerini aldı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bağış İlişkileri Birim Yöneticisi Sıdıka Selin Çöplen, mobil uygulamada getirilen yenilikler hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun 2005'ten beri sürdürülen güvenli kan temini projesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yıllar içerisinde gönüllü kan bağışçısı sayılarının arttığına ve teknolojinin geliştiğine işaret eden Çöplen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Kızılayın mevcutta 2010'dan beri sürdürdüğü bir mobil bağış uygulaması vardı. Bu, bağışla ilgili diğer tüm faaliyet alanlarının da yer bulduğu bir platformdu. Ancak bağışçılarımızın bağış noktalarını görebilmeleri, istedikleri gün ve tarihte kendi randevularını oluşturup rahatlıkla kan bağışında bulunabilmeleri için var olan uygulama yerine sadece kan bağışına özel yepyeni bir mobil uygulama geliştirdik."

Gönüllülere kan bağışı tarihleri yaklaştığında anlık bildirimler gönderilecek
Bağışçıların mobil kan bağışı uygulamasında birçok işlemi kolayca yapabildiğini anlatan Çöplen, "Mobil uygulamada bağışçılar tam kan, aferez gibi çeşitli şekillerdeki kan bağışı gerçekleştirme süreçlerini görebiliyor. Hepsinin kan bağışı verebilme tarihleri birbirinden çok farklı. Uygulamada hangi kan bağışına uygun olduklarını, en yakın hangi tarihte bağışta bulunabileceklerini takip edebiliyorlar." diye konuştu.

Şartları uygun sağlıklı kadınların 4 ay, erkeklerin ise 3 ayda bir tam kan bağışında bulunabildiğini anımsatan Çöplen, mobil uygulamada yakın zamanda yapılacak geliştirmeyle, gönüllülere kan bağışı tarihleri yaklaştığında anlık bildirimler de gönderileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti03 Nisan 2022 Pazar 12:48
  • Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk03 Nisan 2022 Pazar 12:47
  • Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama 11 ilde başlıyor03 Nisan 2022 Pazar 12:46
  • Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama03 Nisan 2022 Pazar 12:43
  • Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama03 Nisan 2022 Pazar 11:52
  • Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı03 Nisan 2022 Pazar 11:46
  • Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi03 Nisan 2022 Pazar 11:41
  • Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi03 Nisan 2022 Pazar 11:41
  • Dünyanın görünmeyen öldürücü kirliliği: Mayınlar ve patlayıcı savaş kalıntıları03 Nisan 2022 Pazar 11:39
  • Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz03 Nisan 2022 Pazar 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti