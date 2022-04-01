  • BIST 2.238,73
  • Altın 912.083
  • Dolar 14.6835
  • Euro 16.2478
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 5 °C
»

Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.
Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirası (TL) cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından sağlanan kar paylarından, portföyü TL ve bu cinsten ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonları ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 3 ay daha uzatıldı. Uygulama, 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 arttı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
  • OSB'lerde güneş enerjisine dayalı tesislere ilişkin sınırlama kaldırıldı31 Mart 2022 Perşembe 11:26
  • OGS'de son gün31 Mart 2022 Perşembe 11:25
  • Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin önemine ilişkin video paylaştı31 Mart 2022 Perşembe 11:25
  • Borsa güne yükselişle başladı31 Mart 2022 Perşembe 11:24
  • EBRD: Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi ciddi şekilde yavaşlatacak31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • TÜREB: Türkiye, her yıl 3'er bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi ihale etmeli31 Mart 2022 Perşembe 11:23
  • Dünya Bankası, Türkiye'nin tarım sektörüne 'yeşil büyüme' için 341 milyon dolarlık kredi sağlayacak31 Mart 2022 Perşembe 11:22
  • Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor31 Mart 2022 Perşembe 11:22
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak31 Mart 2022 Perşembe 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti