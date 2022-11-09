Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar tutuklandı

Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklandı.

Katıldığı yayında ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparken "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyerek Türk halkına hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyedeki işlemleri ardından tutuklandı.

CİHAN KOLİVAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim” dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” diye ifade kullanmış, toplumun büyük kısmından tepki çekmişti. Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Öte yandan tepkilere neden olan Kolivar'ın sosyal medya paylaşımlarında da benzer bir tutumu sürdürdüğü ortaya çıktı.

TÜRK TOPLUMUN HAKARET ETTİ

Kolivar: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. diyen Kolivar "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor"

SOSYAL MEDYA SİCİLİ KABARIK

Yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepki seçen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sicili kabarık. Cihan Kolivar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.