  • BIST 1.965,11
  • Altın 794.23634
  • Dolar 13.5114
  • Euro 15.2605
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Türkiye’nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Çin’de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Şubat olarak belirlendi.
Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Çin arasında 2012’de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Çin’e öğrenci gönderim programları devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıldır süren ve EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında, Çin’deki Harbin Mühendislik Üniversitesinde 5 öğrenci "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi” alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak.

Program, gelecekte Türkiye’nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Konaklama imkanı ve aylık 3 bin yuan burs
Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler 3 yıl okul ücretinden muaf olacak. Başvuru ücretinin alınmayacağı yüksek lisans programında konaklama da Çin tarafından sağlanacak. Öğrencilere sağlık sigortası, Çince dil kursu, gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 3 bin yuan burs imkanı da sağlanacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin, en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olması gerekiyor. İleri düzeyde İngilizce şartının arandığı programda aynı zamanda ileri düzeyde matematik ve fizik bilgisi de aranan diğer şartlardan. Öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden en geç Temmuz 2022’de mezun ve en fazla 35 yaşında olmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu program kapsamında öğrencilerin, hepsi İngilizce olmak kaydıyla PDF formatında özgeçmişini, yine PDF formatında ve onaylı lisans not dökümünü, niyet mektubunu ve İngilizce bilgisini gösteren dil belgelerini icc-human-capital@enerji@gov.tr adresine göndermesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:29
  • Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü26 Ocak 2022 Çarşamba 10:28
  • Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu26 Ocak 2022 Çarşamba 10:26
  • Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü26 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
  • Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü26 Ocak 2022 Çarşamba 10:22
  • Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:21
  • Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor26 Ocak 2022 Çarşamba 10:20
  • Trakya'da 'kuru soğuk' yaşamı zorlaştırıyor26 Ocak 2022 Çarşamba 10:20
  • Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 10:19
  • İstanbul Havalimanı'ndaki THY seferleri kademeli olarak normale dönüyor26 Ocak 2022 Çarşamba 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti