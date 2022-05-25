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Türk pilotlar, ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'na katılacak

Almanya'da düzenlenecek geleneksel ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.
Türk pilotlar, ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'na katılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nürburgring'te 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 138 otomobil ve 552 sporcu katılacak.

Ekipler, bu yıl 50'ncisi düzenlenecek organizasyonda, 26 kilometrelik zorlu pistte 24 saat boyunca aralıksız mücadele edecek.

BMW M4 GT4 ile SP 10 kategorisinde piste çıkacak milli sporcu Ersin Yücesan'a, bu yarışta Belçika'da yaşayan Türk sporcular Recep Sarı ve Hakan Sarı eşlik edecek.

Zorlu yarışta ayrıca milli sporcu Ayhancan Güven, Frikadelli Racing adına Porsche 911 GT3 Cup ile Cup 2 kategorisinde, Mustafa Mehmet Kaya, Black Falcon adına Porsche 911 GT3 Cup ile Cup 2 kategorisinde, Emir Aşarı ise Max Kruse Racing adına Volkswagen Golf GTI TCR ile SP 3T kategorisinde mücadele edecek.

Ersin Yücesan ve Mustafa Mehmet Kaya, geçen yıl birlikte yarışarak ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nda SP8T kategorisinde birinciliğe ulaşmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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