Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnci, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Törenin ardından polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

Mersin

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Aslan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu aktaran Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz, kahraman polisi ve emniyet teşkilatıyla gurur duymaktadır." diye konuştu.

Aslan, konuşmasının ardından görevinde başarılı polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların konvoy halinde geçiş yaptığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz da katıldı.

Hatay

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da da tören düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Işık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Samsun

Samsun'daki tören İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Urhal, yaptığı konuşmada, Türk polisinin devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna mücadele ederken gerektiğinde canını feda ederek mesai gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını belirtti.

Türk milletine büyük bir sevgi ve sadakatle hizmet eden Türk Polis Teşkilatının, hukukun üstünlüğünü ilke edindiğini bildiren Urhal, "Milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suçluya ve terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz, hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Kavak, Havza ve Çarşamba ilçelerinde de Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çorum

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Gülser, törene katılan emniyet mensuplarının tek tek Polis Haftası'nı kutladı.

Tokat

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Adaletin giriş kapısı, mazlumun, güçsüzün, zayıfın koruyucusu, toplum düzen ve huzurunun bekçisi, devletin güvenliğinin teminatı, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden vatanı ve milleti için canını hiçe sayan fedakar vatan evlatlarının onurlu ve kutsal mesleğinin adıdır polislik. Her şartta bu değerlere yakışır bir şekilde, görevini yürüttüğüne tüm milletimizin şahit olduğu Polis Teşkilatımızın, kahraman mensupları olarak sizlerin hizmet bayrağını aziz şehitlerimizden alarak onur ve kıvançla sürdüreceğinize olan inancım tamdır."

Kastamonu

Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Sinop

Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törende, Şahin, polislere çiçek takdim ederek, haftalarını kutladı.

Boyabat ilçesindeki törende de İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çankırı

Çankırı'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge, Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge, Vali Abdullah Ayaz'ı ziyaret etti.

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndeki törende, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan'ın da aralarında bulunduğu emekli emniyet müdürleri, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Cengiz Nizam ile polis teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar arasında bulunan 88 yaşındaki emekli emniyet müdürü Saime Konca, ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Konca, gazetecilere, 10 Nisan'ın kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün benim Polis Teşkilatı mensubu oluşumun 70'inci yıl dönümü. 1952 yılında polis akademisinden mezun oldum ve mesleğime başladım. Mesleğimin sonuna kadar çalıştım ve emekli oldum. Bugün de Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümünü kutlamanın, görevine bağlı, sevecen ve halka hizmet etmekten gurur duyan insanlar görmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Hayırseverliğiyle de tanınan Konca'nın Antalya'da yaptırdığı iki Anadolu lisesi bir de anaokulu bulunuyor.

Feyzullah Arslan da, "Saime Konca Müdürüm bizim en değerli geçmiş kaynağımızdır ve ondan çok şey öğrendik." dedi.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da Valilik önünden düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, 117 polisten oluşan grubun günün anısına 177 koreografisini oluşturmasıyla sona erdi.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehit Akif Altay Ortaokulunda tören düzenlendi.

Törende İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bitirik, törende binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle dünyaya yön vererek mihenk olan büyük Türk milletinin bağrından çıkan Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının dünyadaki gelişim ve değişmeleri takip eden standartlar üstü teknoloji kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma sahip bir teşkilat olduğunu aktaran Bitirik, teşkilatın nitelikli insan kaynağı ile personelinin tamamına yakının üniversite mezunu olduğunu anlattı.

Gaziantep

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

Malatya

Kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk anıta çelenk sundu.

Dağdeviren, törende, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için emniyet teşkilatı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Herkes iyi bilmelidir ki sorumlu olduğumuz bu görevi icra ederek, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için çalışmalarımızı büyük kararlılık ve özveriyle yerine getirmekten gurur duymaktayız." diye konuştu.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ercan Altın, polis teşkilatı mensupları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Van

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürlerini makamında kabul etti, Aydın'a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız öğrenciler de yöresel kıyafetleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tark, makamında kabul ettiği Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak İlkokulu öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tark, öğrencilere teşekkür etti.

Muş

Muş Valiliği önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kaloğlu, törene katılan polislerin gününü kutladı.

Bitlis

Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Özcan, emniyet personelinin gününü kutladı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan törene, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, askeri erkan, polisler ve şehit yakınları katıldı.

Hakkari

Hakkari'deki kutlamalar kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen polisler, taşıdıkları dev Türk bayrağıyla "Kafkasya Marşı"nı seslendirerek Valiliğin önüne kadar yürüdü.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Pınar, eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, polisler ve polis kıyafeti giyen Hacı Salih Şen İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ile Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Pınar ve beraberindekilerin gününü kutlayan Akbıyık, şiirler ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan öğrencilere oyuncak ve kitap hediye etti.

Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri de katıldı.

Erzurum

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un yüzölçümü olarak Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi.

Hizmet verdikleri yaklaşık 1 milyon nüfusun asayişini ve güvenliğini kahraman polisler, jandarmalar, TSK ve güvenlik korucularıyla birlikte yürüttüklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bu bizim için çok önemli ve değerli bir görev. Zaten mesleğin kendisi başlı başına çok önemli ve ehemmiyetli. Hepinizle gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımızda sayıları bizim tarafımızdan bilinen terör örgütü mensuplarından şu anda bir tane bile kalmadı. Ya teslim oldular ya da bertaraf oldular. Allah hepinizden razı olsun. Bunu sizler, jandarmamız ve polisimiz başardı."

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de teşkilat olarak, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin tesisi gibi önem arz eden görevleri üstlendiklerini aktardı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua okumasıyla devam eden program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının eserler seslendirmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Motosikletli Polis Timlerinin gösteri sürüşüyle sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Polis Sergisi"nin açılmasıyla devam etti.

Hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce voleybol turnuvası da düzenlendi.

Kentteki liselerde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler ile rütbeli amirler ve kadın polis memurlarından oluşan 16 karma takımın katıldığı turnuvanın final müsabakasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü takımı karşılaştı

Rakibini yenen KOM Şubesi takımı, kupasını İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'dan aldı.

Ardahan

Ardahan'da da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri ve emniyet teşkilatının katıldığı törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, bugün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'ın huzurlu bir kent olduğunu, daha huzurlu olması için çalıştıklarını belirten Hayal, bunda Ardahan halkının da büyük katkısının olduğunu vurguladı.

Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, daha sonra beraberindekilerle Ardahan Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve polisler katıldı.

Kağızman ilçesinde de polis haftası dolasıyla İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihinden aldığı güçle, mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşk ve sadakatle bağlı olduğunu söyledi.

Başta Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andıklarını belirten Özen, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 177 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde daha nice yüzyılları hedeflemekte ve planlamaktadır. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7 gün 24 saat her yerde görev yapan teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz içinde suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir."

Erzincan

Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Erzincan Alper Özdemir, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

Konya

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Dinç, "Bizi bölmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan hainlere karşı mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizin bütünlüğüne saldıran hainler emellerine ulaşamayıp bozguna uğradılar. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrenci korosu, Polis Marşı ve Polis Akademisi Marşı'nı seslendirdi.

Ayrıca il genelinde düzenlenen "Polis ve 15 Temmuz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Aksaray

Aksaray'da kutlamalar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Kolcu, POMEM Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindeki heyet ile Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vali Hamza Aydoğdu Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Aydoğdu, "Bizler evimizde rahat uyurken sizler ailenizden ayrı kalarak bütün vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için uykusuz günler geçiriyorsunuz. Biz size minnettarız. Rabbim kalbinize hiçbir şekilde hüzün vermesin, iyi ki varsınız." dedi.

Geçit töreninin ardından emniyet standını gezen Vali Hamza Aydoğdu, narkotik ve bomba arama köpeklerini bir süre severek birimlerin yürüttüğü iş ve işlemlerde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Cengiz Sağlam ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (PMYO) Mehmet Kunt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, polis memurları katıldı.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahne, anıt tören defterine yazdığı mesajı okudu.

Şahne, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atam, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı, gücünü yasalardan, desteğini yüce Türk milletinden alan emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kutsal görevimizi, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiparane bir şekilde görev yaparak, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şahadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam edecektir."

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törene katılan emniyet mensupları, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uşak

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Aslan Akpınar, İl Emniyet Müdürü Gezer'e çiçek verdi.

Aydın

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından çelenk sunuldu.

Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis okulu öğrencileri ve emekli polisler katıldı.

Denizli

Denizli'de valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajı okundu.

Sakarya

Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Narkotik köpeklerinin gösterisinin sunulduğu programda dron filosu ve emniyet araçlarının geçiş töreni yapıldı.

Törene Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, törenin ardından gazetecilere, Türk polisinin 177 yıldır halkın can ve mal emniyeti için gece gündüz fedakarca hizmet verdiğini belirterek, kentte gerçekleştirdikleri projelerde halkın yoğun teveccühü ve desteğini gördüklerini kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tipioğlu, mensubu olmaktan onur duyduğu Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatının, bugüne kadar üzerine düşen vazifeyi sarsılmaz kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Tipioğlu, aziz milletin huzuru, güvenliği ve sağlığı için gerektiğinde kanını, canını feda etmekten çekinmeyecek cesarete sahip olduğunu kaydetti.

Tipioğlu, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevi başında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan asalet ve metanet sahibi aileleri, gazilerimiz ve emekli mensuplarımıza sağlık ve huzur temenni ediyor, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, kahraman çalışma arkadaşlarım ve saygıdeğer ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.

Bolu

Bolu'da Anıtpark'ta düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından tören, Aksoy'un, gaziler ve şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Mudurnu ilçesinde de İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orhan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.