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Türk polisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için hazırlanıyor

Türk polisi, dost ve kardeş ülke Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için görev alacak.
Türk polisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için hazırlanıyor

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ve Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına ilişkin protokolün onaylanması uygun bulundu.

Protokol ile Türkiye'nin daha önceki yıllarda ev sahipliğini yaptığı uluslararası organizasyonların güvenliğinin sağlanmasından edindiği tecrübe ile bilgi birikiminin Katar güvenlik güçleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, organizasyon sırasında Katar güvenlik güçlerinin desteklenmesi için 3000 çevik kuvvet veya takviye hazır kuvvet personelinin görevlendirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Önal, özel harekat polisi, bomba uzmanı ve diğer emniyet personeli de hesaplandığında toplam 3 bin 251 polisin, Katar'da geçici görevlendirileceğini bildirdi.

Görevlendirilecek personelin tüm giderlerini Katar'ın karşılayacağını dile getiren Önal, Türkiye açısından bütçeye ilave yük getirecek herhangi bir harcamanın söz konusu olmadığını belirtti. Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, Katar'da icra edeceği görevleriyle ilgili Türk amirlerine karşı sorumlu olacağını ifade ederek "Katar tarafı personelimize doğrudan emir veremeyecek." dedi.

"Duyulan güven ve gösterilen saygının tezahürü"
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren de Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin sayısının 333 binden fazla olduğunu, Katar'da 3 bin 251 polisin geçici görevlendirilmesinin Türkiye için herhangi bir zafiyet doğurmayacağını anlattı.

Katar'ın, iş birliği talebinde bulunmasını, Türkiye'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatının bilgi ve tecrübesine duyulan güven ve gösterilen saygının tezahürü olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Gülveren, "Bu görevlendirmenin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bilgi birikimi ve tecrübesini dünya sahnesinde göstermesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Katar'da geçici görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin karşılaşabileceği veya ihtiyaç duyabileceği her türlü detayı dikkatle incelediklerini aktaran Gülveren, şunları kaydetti:

"Katar'da yürütülecek görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımız halen devam ediyor. Sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Geçici görevlendirilecek personelimizi henüz belirlemedik, ilgili çalışmayı yaptıktan sonra belirleyeceğiz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra belki çok geniş anlamda değil ama kaba anlamda 'Survivor İngilizcesi' denilen cinsten bir dil kursu planlıyoruz. Personelimiz için Katar'a gittiğinde neyi, nasıl yapacağına dair birtakım bilgilerle donatılmış bir eğitim programı da planlıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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