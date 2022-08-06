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Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

xUkrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

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