  • BIST 2.379,73
  • Altın 916.042
  • Dolar 14.7498
  • Euro 16.0426
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Türk savunma sanayisi Filipinler'de yeni görevler için hazır

Savunma sanayisi alanındaki iş birliği devletler arası düzeye çıkartılan ve Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı yapılan Filipinler, ordusuna Türkiye'den yeni ürünler kazandırmayı planlıyor.
Türk savunma sanayisi Filipinler'de yeni görevler için hazır

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 ülke arasında savunma sanayisindeki iş birliği, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Filipinler Savunma Bakanlığı arasında 2017 ve 2018 yıllarında imzalanan niyet beyanı ve mutabakat metniyle yeni bir boyuta taşındı.

Türk şirketleri Filipinler'de Atak helikopteri ve Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi (AZMİM) ihracatı ile M113 kule modernizasyonunu içeren 3 projeye devam ediyor.

Atak helikopteri ihracatı kapsamında ilk 2 helikopter teslim edilirken, 6 adetlik ilk paketin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Helikopter sayısının artırılmasına yönelik görüşmeler de sürdürülüyor.

FNSS ise Filipinler'e 6 AZMİM teslim edecek. Şirket ayrıca Filipinler zırhlı araçları için 6 Saber silah kulesi tedarik edecek.

FNSS, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, GİRSAN ve Canik, devam eden bu 3 proje dışında bugüne kadar Filipinler'e zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbününün de aralarında bunduğu birçok ürün ihracatını tamamladı.

Havada, karada, denizde yeni fırsatlar
Türk savunma sanayisi şirketleri üstlendikleri projelerdeki başarıları ve kurulan güven ilişkisiyle Filipinler'de yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

TAIS karakol gemisi, Baykar silahlı insansız hava aracı (SİHA), Nurol Makina Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç, MKE AŞ ve ROKETSAN Atak mühimmatı, ASELSAN Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ile Filipinler'in ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkıyor.

6 karakol gemisi için bilgi istek dokümanını yanıtlayan TAIS, pazarlama faaliyetlerini sürdürürken, Filipinler Savunma Bakanlığı heyeti geçen yıl TAIS tersanelerini ziyaret etmişti.

SİHA tedarik planlaması bulunan Filipinler, Baykar ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi. Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı da İHA Komuta Kontrol Merkezi ve Baykar tesislerine ziyarette bulundu.

Filipinler'in ilgilendiği bir diğer Türk savunma sanayisi ürünü de Ejder Yalçın 4x4. Nurol Makina, söz konusu araç için pazarlama faaliyetlerine devam ediyor. Filipinler Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyeti de araçların üretildiği fabrikaya ziyaret gerçekleştirdi.

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin de Filipinler Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından tedariki planlanıyor. Güney Kore'nin Hyundai firmasından alınan 2 açık deniz karakol gemisinde Gökdeniz silah sisteminin yer alması öngörülüyor.

Atak helikopteri için açılacak 20 milimetre fişek ve MK82 uçak bombası ihalelerine MKE AŞ tarafından katılım sağlanacak.

Atak helikopterinin Filipinler Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle güdümlü mühimmatlar konusunda da ROKETSAN için önemli iş birliği fırsatları ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı08 Nisan 2022 Cuma 10:48
  • Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi08 Nisan 2022 Cuma 09:49
  • Küresel piyasalar yön arayışında08 Nisan 2022 Cuma 09:36
  • Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor08 Nisan 2022 Cuma 09:34
  • Akaryakıt fiyatları için yeni hamle Japonya'dan geldi08 Nisan 2022 Cuma 09:28
  • Dolarda son durum08 Nisan 2022 Cuma 09:26
  • Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var07 Nisan 2022 Perşembe 16:11
  • Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı07 Nisan 2022 Perşembe 16:10
  • 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı07 Nisan 2022 Perşembe 16:05
  • Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı07 Nisan 2022 Perşembe 15:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti