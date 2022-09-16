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Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı
Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı
Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı
16 Eylül 2022 Cuma 10:20
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.