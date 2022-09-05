  • BIST 3.273,05
  • Altın 1001.791
  • Dolar 18.2209
  • Euro 18.0804
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak

Türk savunma sanayisi şirketleri Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de boy gösterecek.
Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak

Alınan bilgiye göre, bu yıl 30'uncusu yapılacak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'da, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonları yer alacak. Fuara, 6-9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kenti ev sahipliği yapacak.

MSPO'ya 2013 yılında "Lider Ülke" olarak katılan Türkiye, fuarda ikinci kez bu statüde ağırlanacak. MSPO 2022'de, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayisi iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için zemin hazırlanması hedefleniyor.

Türkiye, MSPO 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle 26 firma ile katılım sağlayacak. Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta Avrupalı olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, Polonya askeri yetkilileri başta olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara Türkiye'den Aksa Run Flat (TEKCAN), Alp Havacılık, ASELSAN, ASFAT, Ata Silah, Baykar, Dorçe, Garanti Kompozit, HATSAN, HAVELSAN, İŞBİR Elektrik, Katmerciler, Koluman, MKE AŞ, Nero Endüstri, Nurol Makine, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, STM, TRANSVARO, TUALCOM, TURMAKS, ZSR katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit bölgesinde 1 helikopter kaza kırıma uğradı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
  • İzmir'de evlat vahşeti! Kanser babasını 20 yerinden bıçakladı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:21
  • Altun'dan 103. yıl dönümü paylaşımı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Fatih Erbakan 6'lı masaya yüklendi: Toplantılar altın gününe döndü05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup04 Eylül 2022 Pazar 21:34
  • ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama04 Eylül 2022 Pazar 11:09
  • Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi04 Eylül 2022 Pazar 11:08
  • PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü04 Eylül 2022 Pazar 11:04
  • Şentop: Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor03 Eylül 2022 Cumartesi 21:25
  • Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz03 Eylül 2022 Cumartesi 20:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti