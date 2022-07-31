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Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Araçları Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılması planlanan 8x8'lerin de bulunduğunu çok sayıda zırhlı araç için FNSS, Otokar ve BMC kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor.
Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticileri FNSS, OTOKAR ve BMC, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Araçları Projesi kapsamında Kara Kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak araçları üretme sorumluluğu almak için yarışıyor.

Projeye talip olan 3 şirket son olarak İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 8x8 araç çözümlerini bir arada sergiledi.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yaptığı açıklamada, proje ve yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Projenin ihale safhasında olduğunu ve Türkiye'de pek alışılmayan araçların ihale öncesi test edilmesi sürecinin yaşandığını ifade eden Kurt, "Bu sürecin içinde 2 güzide rakibimizle birlikte testlere devam ediyoruz. Öncelikli olarak yapısal anlamda mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklılık, balistik koruma testleri başlamış durumda." diye konuştu.

"Doruk noktası olacak"
Projenin çok önemli ve büyük olduğunu vurgulayan Kurt, "2000'lerin başında başladığımız tekerlekli araç tasarım ve üretim macerasının doruk noktası olacak diyebilirim. Pars aracının Malezya'da, Umman'da sonra Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar Projesinde Türkiye'de taçlandırılmış bir başarısı var. Bu başarının sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat devletin süreçlerine de saygılıyız. O çerçevede elimizden geldiğince, adil şekilde rekabetin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki kullanıcı isteklerinin diğer kullanıcıların çok üzerinde olduğuna işaret eden Kurt, bu istekler doğrultusunda da yeni bir araç ortaya çıktığının söylenebileceğini belirtti. Kurt, "Yepyeni değil fakat olgunluk seviyesini önemli ölçüde artırmış bir araç ortaya çıkıyor diyebilirim. Bunu diğer rakiplerimizde de görüyoruz. Herkes araçlarını sergiledi ve bu istekleri karşılayacaktır." dedi.

"Herkesin içinde bulunması ülkenin yararına olacaktır"
Kurt, müşteri geri bildirimleri, tasarım sürecinden itibaren Malezya ve Umman'da 2 ayrı projede geçen onar yılın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Nail Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje çok büyük, iş birliklerine açık. Savunma Sanayii Başkanlığımız, sektörde bir anlamda oyun kurucudur. Bütün sektöre, tabana yaygınlaştırılacak derecede önemli ve büyük projeler. Dolayısıyla her türlü iş birliğine açık olduğunu düşünüyorum projenin. Çünkü yeni nesil araçlar dediğimizde çok sayıda hem tekerlekli hem de paletli araç var. Çok büyük miktarlar bunlar. Dolayısıyla gerek ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gerekse diğer kara sistem platform üreticileri olsun mümkün olduğu kadar herkesin içinde bulunması ülkenin yararına olacaktır. Kısa sürede tamamlanacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum açıkçası."

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