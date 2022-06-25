Türk Şeker'den şekere zam kararı

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, piyasalarda dengeyi sağlayamadığı gerekçesiyle görevden alınmış yerine Muhittin Şahin atanmıştı.

İTHAL ŞEKERDEN VERGİ ALINMAMASI KARARI DA ALINMIŞTI

Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Özellikle Nisan ayından Mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

ŞEKERE ZAM

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türk Şeker'in büyük oranda zam yaptığını açıkladı.

Zammı sosyal medya hesabından duyuran Yıldırım, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün zam kararını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Şekere büyük zam. Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere % 67, diğerlerine % 37 zam yaptı. Kristal sekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kg.şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı "