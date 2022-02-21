Türk sporcular hafta sonuna damga vurdu

Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil eden milli sporcular, hafta sonunda çıktıkları müsabakalardaki performanslarıyla dikkati çekti.

Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun'dan kurulu dünya rekortmeni milli takım finalde Rusya'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan kurulu Büyükler Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yakup Yıldız'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Takımı ise Fransa'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı finalde Ukrayna'ya 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Makaralı yay kategorisinde bireyselde 21 yaş altı milli sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Kadınlarda Songül Lök gümüş, İpek Tomruk ise bronz madalya aldı. Erkeklerde de Batuhan Akçaoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Ceren Koçur, klasik yay 21 Yaş Altı Bireysel Kadınlar kategorisinde gümüş, 21 yaş altı klasik yay bireysel kadınlar kategorisinde Şevval Yakupoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Judo ve tekvandoda da madalya sevinci

Judoda Tel Aviv Grand Slam'da erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak gümüş, 90 kiloda Mihael Zgank ise bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda para tekvando müsabakalarında milli sporcular 9 madalya kazandı. Organizasyonda erkekler 58 kiloda Alican Özcan, 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal ile toplam 6 altın madalya geldi.

Kadınlar 65 kiloda Seçil Er gümüş, 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler 70 kiloda Oktay Atalay ile 2 bronz madalya elde edildi.

Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde ise kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş ile 2 altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 68 kiloda Ferhat Can Kavurat 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate, Bilardo, Muaythai, Masa tenisi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Karate 1 Premier Ligi'nde erkekler katada Enes Özdemir altın, kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan bronz madalya kazandı.

Masa tenisinde 11 yaş altı milli sporcular, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan, Fransa ve Belçika'da yapılan organizasyonlarda 2'si altın 6 madalya kazandı.

Belçika'da düzenlenen puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda ay-yıldızlı sporculardan Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Elvin Kale ise bronz madalya elde etti.

Fransa'nın Metz kentinde yapılan puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda da Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Kuzey Gündoğdu ise bronz madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde Türk sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Başkentte düzenlenen 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye'den Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım ise üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı.