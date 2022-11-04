Başkanı Şebnem Korur Fincancı “kimyasal” açıklaması dolayısıyla tutuklanan Türk Tabipler Birliği TTB’nin kaç üyesi var? TTB’ye üyelik zorunlu mu? TTB, Türk doktorların tek örgütü mü? Türkiye’de her doktor TTB’ye üye olmak zorunda mı?

Türk Tabipler Birliği (TTB), ideolojik çıkışışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “TSK’nın terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı” iftirasında bulunmuş, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

TTB, Türk doktorların tek örgütü mü? Türkiye’de her doktor TTB’ye üye olmak zorunda mı? Yani TTB’ye üyelik zorunlu mu ? Peki TTB’nin kaç üyesi var ? Doktorlar TTB üyeliğinden istifa edebiliyorlar mı? Başkanı Fincancı’nın kimyasal iftirası sonrası TTB’de tepki istifaları oldu mu?

Gazete İlksayfa Yazarı Fatih Akkaya , “TTB üyesi doktorlara çağrı” başlıklı yazısında, üye doktorlardan Fincancı’nın kimyasal iftirasına tepki göstermelerini isterken, Birliğe nasıl üye olunduğu, toplam üye sayısı, üyelikten çıkmanın nasıl olabildiği konularında bilgiler aktardı.

İŞTE ÜYE SAYISI

Akkaya’nın yazısına göre, bugün Türkiye’deki her 100 doktordan 88’i TTB üyesi. Özel sektör doktorlarının TTB’ye üye olmaları zorunlu iken, kamuda görev yapan hekimlerin üyeliği kendi inisiyatiflerinde.

TTB’nin toplam üye sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 100 bin ve bunun 50 bini özel 50 bini kamuda çalışan doktorlardan oluşuyor.

Kimyasal iftirası sonrası TTB’de tepki istifası olup olmadığı ise bilinmiyor.

Yazarımız Fatih Akkaya’nın yazısının tamamı şöyle:

“Türk Tabipler Birliği; TTB.

Bir meslek örgütü!

Kendi tabirleri ile “Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesi”.

1953 yılında İstanbul’da kurulmuş,

“*Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

*Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

*Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

*Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

*Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için…”

1983’ten sonra Ankara’ya taşınmış.

Hekim sayısının 100’ü aştığı 65 ilde yerel örgütlenmesi var. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmakla mümkün.

Bu odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçiliyor, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları belirleniyor. Yönetim Kurulu yanı sıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen "delegeler" yerel örgütlenmenin parçaları.

İki yılda bir Haziran ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen yerel kurullardan delegeler; yine iki yılda bir 11 kişilik Merkez Konseyi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçiyor.

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TTB özetle böyle bir örgüt; doktorların meslek örgütü iken, Yönetimi’nin sürekli ideolojik açıklamalar yapması, sık sık “devlet ve ordu karşıtı” çıkışlarda bulunması nasıl bir şey, anlayan var mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hasta yatağında “beni onlara emanet edin” dediği Türk hekimlerimizi bu TTB Yönetimi temsil ediyor olamaz.

Son olarak Başkanları Şebnem Korur Fincancı tarafından “kimyasal” iddiası ortaya atıldı.

İlgili tüm resmi makamlarca bu iddianın gerçek dışı olduğu, TSK’ya alçakça bir iftirada bulunulduğu açıklandı.

Yargı da harekete geçti ve Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. TTB Başkanı şimdi ''terör örgütü propagandası yapmak"tan tutuklu.

Resmi açıklamaların doğruluğu konusunda zerre şüphem yok. Sözkonusu ABD ordusu değil, İsrail ordusu değil, Rus ordusu değil; Türk ordusu Türk. Bu konuda izaha bile gerek yoktur.

Peki ya doktorlarımızın; onların şüphesi mi var ki, mensubu oldukları TTB Yönetimine tepki göstermiyorlar? Gösteriyorlar da biz mi göremiyoruz?

Yoksa doktorlarımız böyle mi düşünüyor; göz bebeğimiz TSK’nın terörle mücadelede kimyasal silah kullandığına mı inanıyorlar?

“Doktorlarımız” diyorum çünkü açık kaynak verilerine göre, ülkemizdeki hekimlerin yüzde 88’i TTB’ye üye. Bu yaklaşık 100 bin doktor demek.

Tepe yöneticilerinden sürekli devlet ve ordu karşıtı açıklamalar gelirken, bunca doktorumuz TTB’de nasıl üye kalabiliyorlar?

Bildiğim kadarıyla, Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, kamuda çalışan doktorlar için böyle bir zorunluluk yoktur. Devlet hastanelerinde çalışan doktorların kendi inisiyatifinde, TTB’ye üye olmak, üyelikten çıkmak. En son ki “kimyasal” iftirası öncesi TTB’nin 100 bin üyesinden 50 bini kamuda çalışan doktorlardan oluşuyordu.

Çok merak ediyorum, bu son iftira karşısında TTB’deki üyeliğinden ayrılan kaç doktorumuz oldu; bu 50 bin üyede ne kadar eksilme oldu?

Doktorlarımıza böyle yöneticileri yakıştıramadığımdan bu sorgulamayı yapıyor ve bir çağrıda bulunmak istiyorum:

“Giderlerse gitsinler” ifadesi nasıl yanlış idiyse ve sizler bu ifadeden duyduğunuz rahatsızlığı nasıl hissettirdiniz ise, şimdi bu yanlıştan da öte ihanete varan bir çıkış bizzat kendi sivil yöneticileriniz tarafından yapılmaktadır.

TTB Yönetimi gücünü siz üyelerde, böylesi ağır iftiralar atabilme cüretini de bu güçte buluyor.

Siz yoksanız TTB de yok.

TTB Yönetimi’nin tamamen ideolojik bu çıkışlarına katıldığınıza inanmıyorum.

Lütfen TTB üyeliğinden ayrılarak, tepkinizi ortaya koyun.

Bunu yapın ki, üyeliğiniz daha fazla istismar edilemesin, sizler de zan altında kalmayın."

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