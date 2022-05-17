Etimesgut Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği işbirliği ile düzenlenen "Türk Tarihi Game Jam" oyun geliştirme etkinliğinde kazananlar belli oldu.

Akademisyenlerden oluşan 5 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunca Akhan Oyunu 1. olurken, Yabgu oyunu 2., Vadi Oyunu da 3.'lük elde etti. Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin 3.'ye 10 bin TL para ödülü verildi. Kazanan yarışmacılar ödüllerini Başkan Demirel ve Prof. Dr. Haberal'ın elinden aldılar.

Başkan Demirel, etkinliğin müzenin tanıtımı için de önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katılan öğrencileri tebrik etti. Demirel, "Müzemizin amacı tarihimizi gençlerimizin yaşarak, dokunarak hissederek doğru kaynağından öğrenmesini sağlamaktır. Bu tür etkinlikleri bu yönüyle çok önemsiyorum.Yarışmada herkes kazandı. En önemlisi Türk tarihimiz yeni oyunlar kazandı. Müzemizi ziyaret etmeyen herkesi de müzemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

Haberal da, Etimesgut Belediyesi ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını ifade ederek, müzenin de Türk tarihini her yönüyle anlatması bakımından benzeri olmayan bir eser olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından yarışmanın sonuçları açıklandı.

GECE GÜNDÜZ OYUN TASARLADILAR

Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda 3 gün süren etkinliğe 9 ilden 202 kişi başvururken, değerlendirme sonucunda 113 kişi yarışmaya davet edildi. Yarışmacılar 48 saat boyunca müzeden çıkmadan müzedeki unsurlardan en az ikisini kullanarak oyun tasarlamak için emek harcadılar. Yarışmacılar müzedeki Ergenekon Destanı, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı panoramaları ile Kürşat ve 40 Çerisi, Kurtuluş Savaşı kompozisyonları ve müzenin fiziksel mekanlarından esinlenerek oyunlarını tasarladılar. Yarışmacılar gece gündüz bilgisayar başında ekip ruhuyla oyunlar tasarlarken belediye de katılımcıların yemek ve barınma ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladı.