Türk Tasavvuf Musikisinin En Özel Eserleri Mamak’ta Yankılandı

Mamak Belediyesi, yeni yılın ilk sanat etkinliğinde vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Mamak Belediyesi, yeni yılın ilk sanat etkinliğinde vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde, Türk Tasavvuf Musikisinin en özel eserlerinin yankılandığı dinletide Grup Dergah izleyicilerden tam not aldı.

İlahilerin en güzel örneklerinin sunulduğu konsere Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Molla Ali Çetin, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müziğin ve kültürün başkenti MAMAK

Kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu gece Grup Dergah'a ve bu muhteşem gece için teşekkür ediyoruz. Mamak’ı müziğin ve kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Gecenin anısına Grup Dergah'ın üyelerine Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları çiçek takdim etti. Konsere gelen vatandaşlar da böylesine manevi bir ortamda kendilerini Grup Dergah ile buluşturan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ettiler.