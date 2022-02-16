Türk Telekom 2021’de 5,8 milyar TL net kar elde etti

Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, "2021 yılında yatırım harcamaları 8,8 milyar TL olarak gerçekleşti, 2022 yılı yatırım öngörümüz 12,5 milyar TL. 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayımız 51,8 milyonu aştı." dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "2021'i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapattık. Yıllık konsolide gelirimiz 34,3 milyar TL'ye, net karımız 5,8 milyar TL'ye ulaştı. 2021 yılında yatırım harcamaları 8,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayımız 51,8 milyonu aştı. Herkesi değerli hissettirmek için çıktığımız yolda başarılı bir yılı geride bıraktık." dedi.

Önal'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom'un 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçları paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, 2021'de 34,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 21,2'lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 16,4 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Şirketin yatırım harcamaları 8,8 milyar TL'ye yükselirken, 2022 yatırım öngörüsü 12,5 milyar TL olarak belirlendi.

Toplantıda sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önal, değişimler ve yer yer zorluklarla geçen bir yılı yine olağanüstü bir performansla kapatma başarısı gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2021, tüm dünya için öngörülemez ve değişken bir dönemdi. Pandeminin, ikinci yılında da, ekonomiler, işletmeler ve hayatımız üzerindeki etkisi devam etti. Aşılama küresel çapta hız kazanırken, mobilitenin arttığına şahit olduk. 2021 yılı, bizlere yenilik yapma ve azimle çalışma fırsatları da sundu. Çeviklik, tüm operasyonlarımızda en yaygın uygulamamız haline geldi. Günlük operasyonlar ve yatırımlardan, risk yönetimi ve analitik çerçeveye kadar tüm iş modellerimizi ve karar verme süreçlerimizi yeni şartlara uyumlu hale getirdik.

Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, finansal ve operasyonel performansımızı ve paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu gözetirken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya odaklandık. Sonuç olarak, önemli kilometre taşları ve başarılı performans göstergeleriyle dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılı, bizlere yenilik yapma, kendimizi geliştirme ve azimle çalışma fırsatları sundu."

"Ülkemizdeki girişim ekosisteminin gücünü de küresel arenaya taşımayı hedefliyoruz"

Bunların yanı sıra müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklandıklarından bahseden Önal, 2021 yılında birçok uluslararası iş birliğine imza attıklarını anımsattı.

Önal, dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptıkları güç birliğiyle hizmet ve ürünleri dünya pazarına sunduklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile yaptıkları iş birliği ile Türkiye'deki girişim ekosisteminin gücünü küresel arenaya taşıma hedefinde olduklarını bildiren Önal, "Ayrıca, 2021 yılı içinde TT Ventures ile 4 yeni yapay zeka girişimine yaptığımız yatırımla portföyümüzü ikiye katladık. Hedefimiz, ülkemizden başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan unicorn'lar çıkarmak. 2022 yılında da şirketimizin finansal gücünü korumaya, değer yaratmaya, ekosistemimizi genişletmeye ve yeni girişimler keşfetmeye devam edeceğiz’." ifadelerini kullandı.

"Pandemi boyunca değişen tüketici davranışları kalıcı hale geldi"

Tüketici davranışlarında yaşanan değişime dikkati çeken Önal, pandemi boyunca değişen tüketici davranışlarının kalıcı hale geldiğini söyledi.

Önal, şu bilgileri verdi:

"Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021 yılında yüzde 48'den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik.

Benzer bir eğilim, faturalıya, premium paketlere veya üst paketlere geçişteki ivmelenmeyle mobil tarafta da devam etti. 2021'i çevikliğimiz, yüksek verimliliğimiz, müşteri odaklı stratejilerimiz ve sağlam performansımızla gurur duyarak kapattık. 2022 yılında da her bir abonemizi ve paydaşımızı değerli hissettirmek için büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz."

"Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak"

Fiber ağın, yeni ve gelecek teknolojilerin kilometre taşı konumunda olduğunun altını çizen Önal, sektör lideri olarak, ülke genelindeki bağlantı talebini karşılamak için Türkiye'nin 81 ilinde fiber şebekeyi yaygınlaştırmayı sürdürdüklerinden bahsetti.

Önal, "Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yıl sonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin kilometreye çıkardık. 2020 itibarıyla 26,8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30,2 milyondan fazla haneyi kapsıyor." dedi.

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına ve karbon emisyonlarının sistematik olarak azaltılmasına yönelik projeler yürüttüklerinin altını çizen Önal, toplam müşteri sayısı ve bant genişliğindeki önemli artışlara rağmen son yıllarda elektrik tüketimini azaltan dünyadaki az sayıda telekom operatöründen biri olduklarını vurguladı.

Toplam enerji tüketimlerinin son 5 yılda yüzde 3 azaldığına dikkati çeken Önal, "3 binden fazla baz istasyonumuzu daha az enerji tüketen verimli ekipmanlarla yeniledik. Beş yıl içerisinde yıllık 31 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ortalama 15 bin ton karbon salınımını engellediğimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, sanata verdikleri önemden bahsederken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmayı da hatırlattı.

Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü olduğunun altını çizen Önal, "Bu birleştirici etkiden hareketle, sahip olduğumuz teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına aktarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda AKM’nin ana destekçisi olurken bu değerli yapının kalbi, büyük opera salonuna da Türk Telekom Opera Salonu olarak 7 yıllığına ismimizi verdik." dedi.

"2021 öngörülerimizi aşan bir sonuç"

2021 yılının öngörülerini aşan bir sonuç olduğuna dikkati çeken Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz.

2021'de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67'sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021'de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU büyümesi 2021'de yıllık yüzde 14,2’ye erişti. Mobil abone sayısı, faturalı ve faturasız segmentte toplam 844 bin net artış ile 24 milyon olurken, mobil ARPU ise yıllık yüzde 13,8 büyüdü."