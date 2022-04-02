  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 24 °C
»

Türk Telekom'dan 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Türk Telekom, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "internete yüzde 67 zam yapıldı" içerikli haberlerin ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Türk Telekom'dan 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Şirket açıklamasında, "Türk Telekom'un port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen 'internete yüzde 67 zam yapıldı' içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Toptan seviyedeki port ve transmisyon ücretlerinde Şubat 2020'den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020'den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın, iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir. Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Şartlar oluşursa doğal gazda ruble kararı iptal edilebilir01 Nisan 2022 Cuma 15:53
  • Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı01 Nisan 2022 Cuma 15:21
  • Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 27 azaldı01 Nisan 2022 Cuma 14:12
  • Türk zırhlısı Ejder Yalçın 1000'inci ihracata hazırlanıyor01 Nisan 2022 Cuma 13:24
  • Benzine indirim geliyor01 Nisan 2022 Cuma 11:51
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Nisan 2022 Cuma 10:40
  • Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı01 Nisan 2022 Cuma 09:41
  • Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor01 Nisan 2022 Cuma 09:40
  • Londra değil Silivri! Bir telefona 800 bin TL kaptırdı31 Mart 2022 Perşembe 17:11
  • Mart 2022 için enflasyon beklentisi belli oldu31 Mart 2022 Perşembe 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti