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Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Mersin'in Tarsus ilçesinde "Türkan" adı verilen pamuk çeşidinin hasadına katıldı.
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