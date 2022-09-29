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Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı
Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Mersin'in Tarsus ilçesinde "Türkan" adı verilen pamuk çeşidinin hasadına katıldı.
29 Eylül 2022 Perşembe 09:54
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