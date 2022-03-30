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Turkcell’den Ukrayna’ya insani yardım

Turkcell, Kızılay’ın başlattığı Ukrayna’ya İnsani Yardım kampanyası kapsamında savaş mağdurlarına 5 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderdi.
Turkcell’den Ukrayna’ya insani yardım

Turkcell, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan insani krizle ilgili harekete geçti. Turkcell’in, Kızılay’ın İnsani Yardım kampanyası kapsamında Ukrayna’ya gönderdiği ve ağırlıklı olarak gıda ve diğer insani yardım malzemelerini içeren 5 tır İstanbul’dan yola çıktı. Konvoyu, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan uğurladı.

TÜRK KIZILAY’ININ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ

Yaşanan insani krizle ilgili Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Turkcell olarak, hemen her doğal afette ve insani krizde sosyal projelerle katkı sunmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. O yüzden uzak-yakın demeden hızlı bir şekilde yardım organizasyonları gerçekleştiren Türk Kızılay’ının bu çağrısını destekliyoruz. Savaşın başlamasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti. O günden beri gelişmeleri üzülerek takip ediyor, bölgedeki gerilimin ve başta çocuklar olmak üzere savaştan etkilenen insanların yaşadığı mağduriyetin daha fazla büyümemesini temenni ediyoruz. Mevsimsel şartların da zorladığı bölgedeki halkın ihtiyaçları doğrultusunda, öncelikli insani yaşam malzemeleri içeren yardım desteğimizi Kızılay aracılığıyla yola çıkardık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Ukrayna’daki iştirakimiz lifecell ile savaşın başladığı andan itibaren faaliyetlerimizi devam ettiriyor, kesintisiz iletişim için çalışıyoruz. İletişim network altyapımızın ve operasyonlarımızın sürekliliği için ilave tedbirler alıyor, çatışma bölgelerinde ve civarında iletişimin kopmaması için aksiyonlarımızı güçlendiriyoruz. Ayrıca nüfus hareketleri nedeniyle yoğunlaşan noktalarda iletişim için gerekli ağ kapasitesini sağlamaya özen gösteriyoruz. Tüm lifecell çalışanlarına gayret ve emekleri için teşekkür ediyor, barış ve huzur dolu günlerin geri gelmesini diliyoruz” diye konuştu.

“ŞİRKETLERİMİZ DÜNYA DERTLERİYLE DERTLENİYORLAR”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise başlattıkları kampanyaya ilişkin şunları ifade etti:

“Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasının hemen ardından Kızılay olarak insani yardım çalışmalarımızı başlattık. Ukrayna Kızılhaç’ının bize bildirdiği ihtiyaç listelerini acil olarak bölgeye ulaştıran ilk insani yardım örgütü olduk. Bugüne kadar yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ülkemizin iyilik elini de bu vesileyle ulaştırdık. Bu süreçte gördük ki; Türkiye’deki şirketlerimiz sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmıyor, ne mutlu ki onlar da bizim gibi dünyanın dertleriyle dertleniyorlar.  Başta Turkcell olmak üzere onlarca şirketimizden yürüttüğümüz bu çalışmalara anında destek geldi. Turkcell’in Ukrayna’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bize emanet ettiği insani yardım malzemelerini mümkün olan en kısa zamanda, en çok ihtiyacı olan kişilere ulaştıracağız. Kızılay’a ve ihtiyaç sahiplerine destekleri için Turkcell ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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