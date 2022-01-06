  • BIST 2.014,21
  • Altın 779.57508
  • Dolar 13.6209
  • Euro 15.4098
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye 2021'de kuru incirden 263 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden kuru incirde, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 263 milyon 246 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.
Türkiye 2021'de kuru incirden 263 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, 2020'de Türkiye, 68 bin 222 ton kuru incir ihraç ederek 236 milyon 491 bin dolarlık gelir elde etti.

Kuru incirde miktar bazında 2021'de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 71 bin 719 tona çıkaran Türkiye, gelirini ise yüzde 11 artırarak 263 milyon 246 bin dolara yükseltti.

Almanya, 2021'de en fazla kuru incir satışı yapılan ülke oldu. 37 milyon 719 bin dolarlık satış yapılan Almanya'yı 36 milyon dolarlık satışla Fransa, 35 milyon dolarlık satışla ABD izledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, AA muhabirine, dünyadaki en kaliteli kuru incirin Aydın'da üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin kuru incir üretiminin yüzde 68'ini Aydın'ın karşıladığını aktaran Günaydın, yurt dışı pazarında bu ürüne olan talebin yılda yıla arttığını belirtti.

Günaydın, 2021 yılının hem üretici hem de ihracatçı açısından çok iyi geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunda hem pandeminin getirdiği avantajlar hem de Aydın incirinin dünyada tanınmışlığı, tüketicinin Aydın incirini dünyada kabul ettiği, kabullendiği, sofrasında, dolabında ve çantasında bulundurduğu bir ürün haline gelmesi etkili olmuştur. Önceleri sadece Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'ye gönderiliyordu fakat şimdi Çin, Tayland, Endonezya, Rusya ve Afrika gibi ülkeler de Türkiye'den incir alıyor. Bizim hedefimiz bu rakamları ikiye katlamaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı06 Ocak 2022 Perşembe 12:36
  • İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam06 Ocak 2022 Perşembe 12:25
  • TMO'dan ekmek zammına karşı hamle!06 Ocak 2022 Perşembe 12:24
  • Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı06 Ocak 2022 Perşembe 11:02
  • Doğal gazda iklime göre kademeli tarife06 Ocak 2022 Perşembe 10:28
  • Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor06 Ocak 2022 Perşembe 09:14
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak06 Ocak 2022 Perşembe 09:14
  • MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Üretici, sanayici ve yatırımcıya güven aşılanan bir döneme girildi05 Ocak 2022 Çarşamba 16:15
  • OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde05 Ocak 2022 Çarşamba 16:14
  • İhracat 29,3 milyar dolara çıktı05 Ocak 2022 Çarşamba 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti